Laporta zapytany o transfer Lewandowskiego. Odpowiedź podsyca plotki

Wciąż niejasna jest przyszłość Roberta Lewandowskiego. Choć jego kontrakt z Bayernem Monachium kończy się za niewiele ponad rok, mistrzowie Niemiec nie zaproponowali mu nowej umowy. Pojawia się coraz więcej głosów, że Bayern nie będzie w stanie zaoferować oczekiwanej podwyżki. Pomiędzy stronami nie ma także zgody w kwestii długości kontraktu. To nakręca jedynie plotki o jego ewentualnym odejściu. Wśród klubów, które mogłyby sprowadzić Polaka, na pierwszy plan wysuwa się FC Barcelona.

Enigmatyczna wypowiedź Laporty na pytanie o przyjście Lewandowskiego. "Tak, ma większe szanse na przyjście"

Na razie oficjalnych informacji na ten temat brak, choć pojawiają się przesłanki, że rzeczywiście może być coś na rzeczy. Za najnowszą można uznać krótki filmik opublikowany w mediach społecznościowych.

"Lewandowski bardziej potrzebuje Barcelony niż ona jego. Dotarł do ściany"

Widzimy na nim, jak prezydent Barcelony odpowiada jednemu z kibiców na pytanie, czy realny jest transfer Roberta Lewandowskiego. - Tak, ten ma większe szanse na przyjście - stwierdził Laporta. Jako że wideo jest ucięte, nie wiadomo, o kogo dokładnie chodzi.

W ostatnich miesiącach pojawiały się plotki, że Barcelona chce sprowadzić Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund. Ostatnio ten temat jednak ucichł. Dodatkowo angielskie media twierdzą, że Norweg trafi po sezonie do Manchesteru City. Piłkarz ma tam zarabiać 500 tys. funtów tygodniowo, co byłoby rekordowo wysokimi zarobkami w Premier League. Można więc domniemywać, że to o niego chodziło Laporcie.

"Sport Bild": PSG gotowe zapłacić za Lewandowskiego kwotę, której żąda Bayern

Nie wiadomo również, czy filmik i dwuznaczna wypowiedzi Laporty nie jest celowym zabiegiem i swoistą odpowiedzią Realowi Madryt. Kilka dni temu w sieci pojawił się filmik, na którym jeden z kibiców madryckiego klubu pyta się siedzącego na trybunie Roberto Carlosa o to, czy do klubu trafi Kylian Mbappe. - Tak, przychodzi - odpowiedział Brazylijczyk. Jego słowa wywołały ogromne poruszenie w Hiszpanii i było cytowane przez większość mediów.