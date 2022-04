Xavi wściekły po blamażu Barcelony. "Pożegnaliśmy się z walką o tytuł"

Zaledwie miesiąc temu FC Barcelona rozgromiła Real Madryt 4:0. Xavi sprawił, że fani Barcelony zaczęli swoich piłkarzy częściej nagradzać brawami, niż karać gwizdami. Ale choć Barca odżyła po kompletnie nieudanej przygodzie z Ronaldem Koemanem, to wciąż zdarzają się jej wpadki. Kilka dni temu Eintracht Franfkurt nieoczekiwanie wyeliminował Barcę z ćwierćfinału Ligi Europy, a w poniedziałek na Camp Nou lepszy okazał się Cadiz, który wygrał 1:0.

Wściekłości wynikiem ostatniego meczu nie ukrywał Xavi. - Jesteśmy wściekli, bo straciliśmy doskonałą okazję, by uciec rywalom w walce o Lidze Mistrzów. I pożegnaliśmy się już praktycznie z walką o tytuł - powiedział w rozmowie z dziennikarzami po zakończenie meczu.

Xavi: Zostało przed nami siedem finałów

- Musimy grać z większą determinacją. To jest Barca, trzeba zrobić więcej. Rywale bronią nisko, a to wymaga podejmowania trudnych decyzji. Należy wchodzić w pole karne rywala. Trenowaliśmy to - dodał Xavi. - Chodziło o wiarę, a drużynie tego zabrakło. Nastąpiła zmiana systemu i modelu, ale musimy się poprawić, by dostać się do Ligi Mistrzów - podkreślił Hiszpan.

- Nie możemy pozwalać rywalom na tworzenie klarownych okazji. My musimy wykorzystywać nasze. Ważne jest, by strzelić pierwszą bramkę - powiedział Xavi. - Nie możemy przegrywać u siebie z Cadiz. Musimy ciężko pracować, zostało przed nami siedem finałów, począwszy od czwartkowego z Realem Sociedad - zakończył.

W podobnym tonie wypowiadał się kapitan Barcelony, Sergio Busquets. - Zostało nam siedem finałów i musimy się bardziej postarać. Musimy wygrać wszystkie mecze, począwszy od czwartkowego spotkania z Realem Sociedad, który jest bardzo trudnym przeciwnikiem - zaczął. - Musimy się poprawić i mieć więcej szczęścia. Wierzę, że dojdziemy do celu, ale trzeba pracować, przeanalizować ten mecz i podjąć ostatni wysiłek - podkreślił Busquets, który w poniedziałek zrównał się z Andresem Iniestą pod względem liczby meczów rozegranych w barwach Barcelony. - To powód do dumy, tym bardziej dla kogoś, kto od dziecka chodzi na Camp Nou. To piękna podróż, która będzie trwać wiecznie - zakończył.