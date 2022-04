Piszczek zaskakuje słowami o Dembele. "Spokojnie może wygrać Złotą Piłkę"

W 2017 roku Borussia Dortmund sprzedała Dembele do Barcelony za ponad 140 milionów euro. Ale trudno dziś stwierdzić, że Francuz się spłacił. Nie dość, że sprawiał problemy poza boiskiem, to jeszcze notorycznie przeszkadzały mu kontuzje. Przez urazy opuścił ponad sto spotkań. A jak już wchodził na murawę, to grał w kartkę. Przyjście Xaviego zmieniło sytuację.

Jeszcze kilka tygodni temu był wygwizdywany przez trybuny Camp Nou, dziś otrzymuje brawa. Francuza świetnie zna Łukasz Piszczek, który występował w nim w Borussii Dortmund. Polski obrońca uważa, że Dembele może osiągnąć sam szczyt.

- Mógłbym zgodzić się ze słowami Leo Messiego. Tylko od Dembele zależy, na jakim będzie poziomie. W przyszłości spokojnie może wygrać Złotą Piłkę, tylko musi dopisać mu zdrowie i musi mieć czystą głowę - stwierdził Łukasz Piszczek na antenie "Viaplay".

Jaka przyszłość czeka Dembele?

Latem wygasa umowa Dembele z Barceloną. Kataloński klub jest w stanie przedłużyć kontrakt, ale Francuz nie może liczyć na podwyżkę, więc negocjacje między stronami będą trudne.

- Wydaje mi się, że Dembele niedługo przedłuży kontrakt. Posłużyło mu przyjście Aubameyanga. Łączy ich taka więź, że czuję, jakbym znowu widział ich z czasów wspólnej gry w Borussii Dortmund - dodał Piszczek.

W tym sezonie Dembele zanotował aż 11 asyst (i strzelił jednego gola) w 14 spotkaniach. Łącznie w barwach Barcy rozegrał 142 mecze, strzelił 32 gole i zaliczył tyle samo asyst.

A może w przyszłym sezonie Dembele będzie asystował Robertowi Lewandowskiemu?

Kataloński "Sport" wziął pod lupę ewentualny transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony. - Mógłby zostać liderem projektu pełnego młodych ludzi. Jego jakość piłkarska oraz doświadczenie i profesjonalizm stanowią idealną mieszankę. O ile transakcja byłaby opłacalna - czytamy.