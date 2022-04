Sevilla nie wykupi Martiala. Francuz musi wrócić do Manchesteru United

Anthony Martial trafił do Sevilli zimą bieżącego roku w ramach półrocznego wypożyczenia. Umowa niedługo zostanie w pełni wypełniona i choć Francuzowi udało się złapać trochę minut na boisku, nie przekonał do siebie władz hiszpańskiego klubu. - Widzę, że to bardzo skomplikowane, abym mógł kontynuować grę w Sevilli. Przyszedłem tutaj, wiedząc, że będę musiał wrócić do Manchesteru United - powiedział Martial w jednym z wywiadów. Umowa zawarta między angielskim klubem a Sevillą nie uwzględniała obowiązku wykupu piłkarza.

Anthony Martial wraca do Manchesteru United. Co czeka francuskiego piłkarza?

Anthony Martial rozegrał w Sevilli siedem meczów w La Liga oraz trzy w Lidze Europy. Strzelił w nich tylko jednego gola i zanotował jedną asystę. Nie są to więc najlepsze statystyki. Dodajmy, że trener Sevilli tylko raz pozwolił piłkarzowi spędzić na boisku całe 90 minut. Miało to miejsce w rewanżowym starciu 1/8 LE z West Hamem United. Francuz przebywał w nim od początku do 102. minuty dogrywki. W pozostałych meczach był zdejmowany przed czasem lub wchodził z ławki rezerwowych.

Nie wiadomo, czy powrót do Manchesteru United będzie dobrym krokiem dla Martiala. Nie wiemy też, czy czeka go tam przyszłość, czy być może trafi na listę transferową. Jego kontrakt z angielskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, jednak już przed wypożyczeniem do Sevilli, nie pełnił on kluczowej roli w zespole.

Anthony Martial zagrał w tym sezonie tylko w 11 meczach Manchesteru United, z czego zaledwie w czterech pojawił się w pierwszym składzie. Francuz strzelił tylko jednego gola w starciu z Evertonem w Premier League.

