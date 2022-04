Karim Benzema rozgrywa świetny sezon. Francuski napastnik jest kluczowym piłkarzem Realu Madryt. We wtorkowym meczu dał swojemu zespołowi awans do półfinału Ligi Mistrzów. W 38 rozegranych spotkaniach piłkarz strzelił aż 38 goli i dorzucił do tego 13 asyst. Piłkarz wyrasta na głównego kandydata do zdobycia Złotej Piłki.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz wziął na celownik dziennikarzy. "Karty są po jego stronie"

Ronaldo grzmi. "Od lat powtarzam, że Benzema zasługuje na Złotą Piłkę"

Nie sposób nie dostrzec tego, jak radzi sobie w obecnym sezonie Karim Benzema. Luis Nazario de Lima, lepiej znany jako Ronaldo, zwrócił uwagę na kapitalną formę francuskiego piłkarza. W wywiadzie dla Sky Sports Italia wypowiedział się między innymi o krytyce, jaka spadła na niego za to, że jego zdaniem napastnik "Królewskich" powinien dostać Złotą Piłkę.

- Benzema zasługuje na Złotą Piłkę. Powtarzam to od lat i jestem za to krytykowany. To świetny piłkarz - powiedział Ronaldo.

75, 70, 30 - wszystko w milionach euro. Manchester City rusza po Haalanda

Ronaldo wspominał także swoją karierę. Brazylijczyk zwrócił szczególną uwagę na szacunek, jaki jest mu okazywany na każdym kroku. - Mam wiele wspaniałych wspomnień. Najbardziej zaskakują mnie uczucia, jakimi darzą mnie wszyscy, gdziekolwiek nie trafię. Ludzie zawsze okazują mi wiele szacunku. Moje statystyki, to co osiągnąłem z reprezentacją Brazylii i klubami. To była piękna kariera - kontynuował Brazylijczyk.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Brazylijski Ronaldo jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Grał między innymi w Interze, Milanie, Barcelonie i Realu Madryt. Z reprezentacją Brazylii sięgał dwukrotnie po Mistrzostwo Świata (w 1994 i 2002 roku). Na swoim koncie ma także dwie Złote Piłki. W lipcu 2011 roku ogłosił zakończenie kariery. Obecnie jest właścicielem Realu Valladolid.

Lewandowski dostał zakaz. "Występ ze Szwecją był realnie zagrożony"