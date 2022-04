TVP Sport: Robert Lewandowski w Barcelonie. "Już się porozumiał"

"Robert Lewandowski nie podpisze nowego kontraktu z Bayernem. Z bliskiego otoczenia piłkarza dowiedzieliśmy się, że napastnik porozumiał się już z Barceloną. Najlepszy napastnik na świecie ma być po telekonferencji z władzami klubu. Z przekazanych nam informacji wynika, że zostały ustalone wszystkie warunki kontraktu. Polak poinformował o swojej decyzji Olivera Kahna. Władze Bayernu wiedzą już, że "Lewy" zwiąże się z nowym pracodawcą. Ma nim być FC Barcelona" - czytamy na stronie sport.tvp.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski nie przestaje zaskakiwać. Cudowny rzut do kosza!

Bremer nową gwiazdą europejskiej piłki. Największy koszmar napastników

Transfer Lewandowskiego, czyli długi sportowy serial

W ostatnich kilku tygodniach plotki dotyczące potencjalnego odejścia Lewandowskiego z Bayernu Monachium mnożą się na potęgę. Jan Aage Fjortoft, dziennikarz m.in. Viaplay i ESPN, poinformował, że Lewandowski chce odejść z Bayernu i "zrobić kolejny wielki krok". Kontrakt Polaka wygasa z końcem przyszłego sezonu - w czerwcu 2023 r., a rozmów ws. przedłużenia umowy jeszcze nie rozpoczęto, choć otoczenie napastnika czeka na spotkanie już od kilku miesięcy.

Opieszałość Bayernu wydaje się niezrozumiała, bo choć Lewandowski ma już 33 lata, to z roku na rok jest coraz lepszy, a w dodatku omijają go kontuzje. Tym bardziej że Bayern nie ma pewnej alternatywy, kim mógłby zastąpić Polaka. Mistrz Niemiec spogląda oczywiście na Erlinga Haalanda, ale nie dość, że byłaby to bardzo droga inwestycja, to w ostatnim czasie Norweg często łapie kontuzje.

- Bayern Monachium i Robert Lewandowski w jednym się zgadzają: jeśli kontrakt nie zostanie przedłużony, latem Robert zostanie sprzedany. Żadna strona nie chce transferu za darmo w 2023 r. - mówił Sport.pl Christian Falk, dziennikarz "Sport Bild", autor książki "FC Bayern. Nieopowiedziane historie piłkarskiej superpotęgi".

"Transfermarkt" wycenia Polaka na 50 milionów euro.

Trzy rzuty karne przeciwko Barcelonie, a ona i tak wygrała. Po golu w 92. minucie

A może to tylko gra agenta?

Być może wszelki plotki o transferze do Barcy są po prostu inspirowane działaniami Piniego Zahaviego. Agent gwiazdy Bayernu w ten sposób może starać się umacniać pozycję negocjacyjną Polaka z władzami mistrza Niemiec.

Jeśli jednak Lewandowski trafi do Barcelony, to byłby pierwszym Polakiem w historii piłkarskiej sekcji Barcelony. Dotychczas wielki klub reprezentowali piłkarze ręczni: Bogdan Wenta i Kamil Syprzak oraz koszykarz Maciej Lampe.

Sport.pl nie udało się potwierdzić tych informacji. Usłyszeliśmy, że prawdopodobnie są to gierki Piniego Zahaviego, agenta Lewandowskiego, który stara się wywrzeć presję na Bayernie. Poprosiliśmy też o opinię Christiana Falka, dziennikarza "Sport Bild", autora książki "FC Bayern. Nieopowiedziane historie piłkarskiej superpotęgi". Według jego ustaleń, żadna z informacji (ani o porozumieniu Lewandowskiego i Barcelony, ani o rozmowie Lewandowskiego z Kahnem, ani o propozycji 3-letniego kontraktu od Barcelony) nie jest prawdą.