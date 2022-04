Lewandowski w Barcelonie? "Transfer nie jest niemożliwy, ale trudny"

Wciąż nie jest jasna przyszłość Roberta Lewandowskiego. Jego kontrakt z Bayernem wygasa w czerwcu 2023 roku, ale na razie nie widać przesłanek, aby Polak przedłużył umowę. To jedynie potęguje plotki na temat jego ewentualnego odejścia.

Ostatnio Christian Falk przekazał, że priorytetem dla Lewandowskiego wciąż pozostaje przedłużenie umowy z Bayernem. Gdyby rozmowy zakończyły się fiaskiem, to Polak odrzuci oferty PSG i Manchesteru United, ale jest chętny do rozpatrzenie oferty Barcelony. I rzeczywiście nazwa hiszpańskiego klubu w kontekście przyszłości Lewandowskiego przewija się zdecydowanie najczęściej.

Transfer Lewandowskiego do Barcelony nie jest nierealny, ale będzie trudny do przeprowadzenia

Według dziennikarza ESPN Moisesa Llorensa przeprowadzenie tego transferu nie będzie należeć do najprostszych. Hiszpan w rozmowie z WP Sportowe Fakty przestawił warunki, które muszą zostać spełnione, aby do tego doszło.

Przede wszystkim Robert Lewandowski będzie musiał liczyć się prawdopodobnie z obniżką pensji. - Wiadomo, że klub ma kłopoty finansowe, a to ma przełożenie na wiele aspektów. Choćby pensje piłkarzy. Nie wiem o ile, jednak zapewne jego umowa tutaj byłaby niższa niż to, co ma w Bayernie. Innymi słowy: jeśli Lewandowski szuka pieniędzy, to Barcelona nie jest dla niego odpowiednia - stwierdził.

Kolejnym aspektem, który może stanąć na przeszkodzie w transferze Lewandowskiego są relacje pomiędzy Bayernem a Barceloną. Według niego hiszpański klub będzie chciał wkroczyć do gry dopiero w momencie, kiedy Polak nie dogada się z mistrzami Niemiec po to, aby nie naruszyć dobrych stosunków pomiędzy obiema stronami.

- Kataloński klub chętnie by po Roberta sięgnął, ale pod warunkiem, że nie oznaczałoby to działania przeciw Bayernowi. W sensie: Barcelona mogłaby zintensyfikować działania, ale dopiero widząc, że Niemcy są pogodzeni z odejściem Roberta, że dają mu zielone światło na zmianę klubu - stwierdził Llorens.

Ewentualne Lewandowskiego wymagałoby także pewnych ruchów ze strony Barcelony, która jest na etapie porządkowania listy płac. Nadal widnieją tam tacy piłkarze, jak chociażby Samuel Umtiti, którzy pobierają bardzo wysoką pensję, a właściwie nie grają. Przejście Polaka byłoby kolejnym obciążeniem dla budżetu. - Żeby zwolniło się miejsce na pensję Lewandowskiego, Barcelona musiałaby sprzedać kilku piłkarzy lub po prostu pozbyć się ich z klubu, czyli zejść z pensji - wyjaśnił także.

Dodał także, że Polak prawdopodobnie mógłby liczyć na dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Nie podał jednak, na jakie zarobki mógłby liczyć piłkarz w nowym klubie.

I podsumował: - Chciałbym, aby ten transfer się dokonał, ale na dziś wydaje mi się, że będzie o to bardzo trudno. To nie tak, że nie jest niemożliwy, ale jednak trudny do przeprowadzenia.