Matty Cash "zniknął z radaru". Transfer upadł

Ostatnie tygodnie były wyjątkowo dobre dla Matty'ego Casha. Świetna forma w Aston Villi, awans na mistrzostwa świata w Katarze z reprezentacją Polski, a później przedłużenie kontraktu w klubie do końca czerwca 2027 roku. "Uwielbiam grać tutaj i nie mogę się doczekać kontynuacji tej przygody. Dziękuję trenerowi i każdej osobie w klubie za szansę, ale też dziękuję fanom za wsparcie" - pisał Cash na Twitterze tuż po oficjalnym ogłoszeniu.

Hitowy transfer Matty'ego Casha upadł. "Zniknął z radaru"

Matty Cash był w ostatnich tygodniach przymierzany do transferu do Atletico Madryt. Pierwsze plotki zaczęły się pojawiać zimą, ale wtedy transfer nie doszedł do skutku. Wówczas media informowały, że Cash kosztowałby mistrzów Hiszpanii co najmniej 35 milionów euro. "Dyrektor sportowy klubu Andrea Berta jest przekonany, że reprezentant Polski będzie idealnym zastępcą Kierana Trippiera" - pisaliśmy w lutym na Sport.pl. Fabrizio Romano z kolei podkreślał, że Polak cały czas znajduje się na szczycie listy życzeń Atletico.

Nowa umowa Matty'ego Casha sprawiła, że temat transferu obrońcy do Primera Division upadł, co podkreśla dziennik "Marca". "Cash zniknął z radaru Atletico" - pisali dziennikarze. Teraz Atletico Madryt ma nowy cel i skupi się na pozyskaniu Sergiego Roberto, obecnie związanego z FC Barceloną. Roberto ma ważną umowę z Barceloną tylko do końca tego sezonu, co oznacza, że Atletico mogłoby pozyskać obrońcę bez kwoty odstępnego.

Matty Cash zagrał w 33 meczach Aston Villi we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki oraz zanotował cztery asysty. Polak zagrał od początku w ostatnim ligowym spotkaniu z Tottenhamem, ale Aston Villa poniosła klęskę, przegrywając aż 0:4.