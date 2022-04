Barcelona chce sprzedać trzech zbędnych obrońców

Kibice Barcelony mogli odetchnąć z ulgą po meczu z Sevillą. To właśnie wtedy Ronald Araujo ogłosił, że przedłuży kontrakt z Barceloną do 30 czerwca 2026 roku, potwierdzając informacje podane przez Fabrizio Romano. Dodatkowo klub sfinalizował już transfery Francka Kessiego z Milanu oraz Andreasa Christensena z Chelsea, co potwierdził prezes Joan Laporta. Teraz FC Barcelona musi się skupić na sprzedaży niepotrzebnych zawodników.

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Trzech piłkarzy może opuścić Barcelonę. Ich rola obecnie jest marginalna

Kataloński dziennik "Sport" informuje, że FC Barcelona może rozstać się z trzema obrońcami po przedłużeniu umowy z Ronaldem Araujo oraz zakontraktowaniu Andreasa Christensena. Mowa tutaj o Samuelu Umtitim, Oscarze Minguezie oraz Clemencie Lenglecie. Obecnie zdecydowanie najmniej szans otrzymuje Umtiti, który zagrał zaledwie jeden mecz w tym sezonie. Klub przedłużył umowę z Francuzem do czerwca 2026 roku, żeby rozłożyć jego pensję na kolejne trzy lata.

Mingueza otrzymywał najwięcej szans od Ronalda Koemana i łącznie zagrał w 22 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach. Clement Lenglet z kolei wystąpił w 19 spotkaniach i wszedł w miejsce Gerarda Pique w pierwszej połowie meczu z Eintrachtem Frankfurt (1:1). To zatem oznacza, że Xavi Hernandez w przyszłym sezonie spośród środkowych obrońców będzie miał do dyspozycji Ronalda Araujo, Erica Garcię, Andreasa Christensena oraz wspomnianego Gerarda Pique.

FC Barcelona obecnie skupia się na wzmocnieniach na boki defensywy i bierze pod uwagę takich zawodników, jak Cesar Azpilicueta (Chelsea), Jose Gaya (Valencia) oraz Javier Galan (Celta Vigo). Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza jest wiceliderem Primera Division z 57 punktami i traci 12 punktów do prowadzącego Realu Madryt.