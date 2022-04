"Sport" ujawnia szczegóły oferty Barcelony za Lewandowskiego. Dają nie tylko pieniądze

"Robert Lewandowski stał się napastnikiem najbliższym zasilenia FC Barcelony. Nie jest to operacja łatwa do zrealizowania, gdyż mowa o jednej z największej gwiazd światowej piłki, ale w Barcelonie panuje optymizm, że uda się go sprowadzić latem na korzystnych warunkach finansowych" - napisał kataloński "Sport", który w środę dał zdjęcie Polaka na swoją okładkę.

Dziennikarze z Katalonii informują, że działacze Barcelony odbyli co najmniej dwa spotkania z agentem Lewandowskiego, Pinim Zahavim, aczkolwiek dodają też, że kontakt klubu z Izraelczykiem jest trwały i w Katalonii dobrze wiedzą, co się dzieje wokół kapitana reprezentacji Polski.

Barcelona chce Lewandowskiego. Zagrożeniami Haaland i Bayern

Największym zagrożeniem dla transferu Roberta Lewandowskiego miałoby być poważne włączenie się do gry o Polaka przez Bayern Monachium, który mógłby zaoferować mu nowy kontrakt, spełniający jego oczekiwania. Lewandowski ma jednak bardzo przychylnie spoglądać na potencjalną przeprowadzkę na Camp Nou, uważając, że jego cykl w Bundeslidze dobiegł końca. O wszystkim mają jednak decydować oferty kontraktu, które miałby otrzymać.

Dla prezydenta Barcelony Joana Laporty transfer Lewandowskiego miałby być kluczowych ruchem letniego okna transferowego, w trakcie którego chce on pozyskać prawdziwą gwiazdę do ataku drużyny Xaviego Hernandeza.

Lewandowski odejdzie z Bayernu? Niemcy podają aż osiem powodów

Priorytetem Barcy był i pozostaje Erling Haaland, jednak transfer Norwega byłby bardzo trudny do zrealizowania. Choć napastnikowi Borussii Dortmund podoba się projekt Barcelony, tak na stole ma zdecydowanie lepsze finansowo oferty Realu Madryt i Manchesteru City. Decyzję ma podjąć do końca kwietnia, a wówczas w Barcelonie będzie wiadomo, czy przystąpić do finalnej ofensywy ws. Lewandowskiego, z którym rozmowy mają być zaawansowane.

Po spotkaniach z otoczeniem Lewandowskiego jasne jest, że Polak chce przede wszystkim długiego kontraktu, minimum na trzy lata, dlatego, że uważa, że jest w stanie utrzymać swoją znakomitą formę jeszcze przez kilka sezonów. Już kilka razy przymierzał się do odejścia z Bayernu, choćby do Realu Madryt, ale mistrzowie Niemiec za każdym razem mu to uniemożliwiali. Teraz taki scenariusz również jest prawdopodobny, ale Bayernowi tym razem nie wystarczy powiedzieć zwykłe "nie", lecz musi on zaproponować Lewandowskiemu godny kontrakt, którego kapitan reprezentacji Polski oczekuje.

Jeśli Robert Lewandowski nie przedłuży umowy z Bayernem, otworzy się proces jego wyprowadzki z Monachium na jak najlepszych warunkach. Teoretycznie Bayern mógłby zatrzymać Polaka u siebie do końca czerwca 2023 roku, ale przewiduje się, że prędzej poszuka ostatniej korzystnej opcji do sprzedania go. Z tego miałaby skorzystać FC Barcelona, która szacuje, że transfer i kontrakt Lewandowskiego kosztowałyby ją w sumie około 100 milionów euro - kwotę jak najbardziej do zaakceptowania za tak klasowego zawodnika.

Na Camp Nou nie mają żadnych wątpliwości co do klasy piłkarskiej i podejścia Lewandowskiego, pozostawia je jedynie jego wiek. Barcelona jest jednak na Polaka zdecydowana i wiele powinno się wyjaśnić już w kwietniu, gdy ostateczną decyzję podejmie Haaland, a Lewandowski ma dać zielone światło na ostateczną ofensywę ze strony katalońskiego klubu. "Sport" dodaje, że jeśli Lewandowski zdecyduje się odejść z Bayernu, to szanse Barcelony na jego zakontraktowanie będą ogromne.

Goal.com: Lewandowski faworytem do zdobycia Złotej Piłki

Nie tylko pieniądze. Bayern za Lewandowskiego otrzyma również Desta?

Gdy Barcelona zacznie negocjować z Bayernem Monachium transfer Roberta Lewandowskiego, oprócz pieniędzy ma zaoferować mistrzom Niemiec przynajmniej jednego ze swoich zawodników. Miałby nim być prawy obrońca Sergino Dest, który w Katalonii spisuje się przeciętnie, a którym interesuje się za to Bayern. To właśnie z Niemcami Barca wygrała wyścig o młodego Amerykanina, gdy go sprowadzała dwa lata temu na Camp Nou, a zainteresowanie Bayernu miałoby być wciąż aktualne.

Od przyjścia Xaviego Dest nie jest zawodnikiem wyjściowej jedenastki Barcelony, przegrywając rywalizację z Danim Alvesem, ale miał okazję wystąpić w kilku istotnych spotkaniach. Spisywał się w nich lepiej niż do tej pory, ale dla Barcelony pozostaje bardziej użyteczną kartą przetargową w kontekście rozmów z Bayernem czy też solidnego transferu wychodzącego latem.

Bayern prowadził ściągnąć Desta z Barcelony już przed obecnym sezonem, ale Katalończycy nie zaakceptowali oferty wypożyczenia z opcją wykupu. Sam zawodnik wolałby zostać na Camp Nou, ale nie wyklucza również przeprowadzki do innego klubu z najwyższej półki, dlatego też Bayern miałby u niego większe szanse niż Atletico Madryt, które także miałoby być nim zainteresowane.