Lewandowski trafił na okładkę. Hiszpanie wieszczą transfer. "Coraz bliżej"

Przyszłość Roberta Lewandowskiego to jeden z głównych tematów dla mediów na całym świecie. Polak wciąż nie przedłużył kontraktu z Bayernem Monachium, ważnego do końca czerwca 2023 roku, co tylko wznieca plotki związane z możliwym transferze w najbliższym czasie. Wygląda na to, że jeden klub jest szczególnie zainteresowany pozyskaniem kapitana biało-czerwonych - mowa o Barcelona.

Robert Lewandowski trafił na okładkę dziennika wydawanego w Katalonii. Są wymagania Polaka ws. transferu do Barcelony

Robert Lewandowski znalazł się na okładce środowego wydania katalońskiego "Sportu", w związku z możliwym transferem do FC Barcelony po zakończeniu sezonu. Dziennik na okładce pisze wprost o tym, że "Lewandowski jest coraz bliżej Barcelony" i podają wymagania Polaka związane z przenosinami do nowego klubu. Napastnik Bayernu Monachium domaga się co najmniej trzyletniego kontraktu, bo jest pewny, że jeszcze będzie w znakomitej formie w najbliższych latach. Mistrzowie Niemiec jednak nie zamierzają się poddawać w walce o Lewandowskiego.

"Sport" dodaje, że prezes Joan Laporta odbył już dwa spotkania z Pinim Zahavim, przedstawicielem Polaka, w związku z możliwymi przenosinami do klubu ze stolicy Katalonii. Barcelona po raz pierwszy dowiedziała się o dostępności Roberta Lewandowskiego na rynku transferowym w styczniu tego roku. Klub na razie nie jest w pełni przekonany do tego, żeby dać Lewandowskiemu trzyletni kontrakt, ale wygląda na to, że w tym wypadku może się skłonić do propozycji Polaka. Robert Lewandowski miałby odejść do Barcelony za niewiele ponad 100 milionów euro, licząc kwotę transferu czy pensję.

Chętnie Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej widziałby Gerard Moreno, napastnik Villarrealu, który zagra w środę z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Javier Saviola z kolei uważa, że Polak byłby najlepszym wyborem dla Barcelony. - Jest klasyczną dziewiątką i odnajduje się w tej roli doskonale. Jeśli mówimy o najlepszych napastnikach świata, to są to Benzema i Lewandowski. Pierwszy z nich jest już w La Lidze, a więc brakuje tylko Roberta - mówił Argentyńczyk na łamach "Sportu".