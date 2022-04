Fani Barcelony aż wstali z miejsc. Owacja na stojąco dla piłkarza, na którego niedawno gwizdali

Saga związana z Ousmanem Dembele i nowym kontraktem z Barceloną trwa już od wielu tygodni. W pewnym momencie władze Barcelony postawiły sprawę jasno: albo Dembele podpisze umowę na warunkach proponowanych przez klub, albo nie zagra do końca sezonu. Mimo to Xavi Hernandez stwierdził, że talent skrzydłowego nie może się marnować i regularnie z niego korzysta. Wciąż jednak nie jest znana przyszłość Dembele.

Dembele dostał owację na stojąco. Francuz staje się ulubieńcem fanów Barcelony

Przez wiele tygodni wszyscy w klubie, włącznie z kibicami, pożegnaliby się z Dembele jak najszybciej. Francuz kosztował klub potężne pieniądze, a w zamian za to były gracz Borussii Dortmund cały czas leczył kontuzje, a w międzyczasie stwarzał problemy wychowawcze. Francuz był regularnie wygwizdywany przez fanów. Piłkarza nie skreślił jednak trener Katalończyków, Xavi Hernandez. Regularnie stawia on na skrzydłowego, a ten odpłaca się dobrą grą. Dobrze zaprezentował się m.in. w wygranym 4:0 meczu z Realem Madryt. Wyszedł też w pierwszym składzie na bardzo ważny mecz z Sevillą. I znowu rozegrał dobre zawody m.in. zaliczając asystę do Pedriego, który dał Barcelonie zwycięstwo 1:0.

Dembele zszedł z boiska w 91. minucie spotkania. Kibice docenili starania skrzydłowego nie tylko w tym meczu, ale i w poprzednich. Dembele schodził z murawy przy aplauzie całego stadionu. Fani wstali z miejsc i oklaskiwali skrzydłowego. Jak informuje kataloński "Sport", Xavi chce, żeby Dembele został w klubie. Trener miał nawiązać kontakt z agentem piłkarza, aby wznowić rozmowy na temat przedłużenia wygasającego w czerwcu kontraktu. W siedmiu ostatnich meczach skrzydłowy grał przez 447 minut. W tym czasie strzelił bramkę i zaliczył osiem ostatnich podań. A przypomnijmy, że jeszcze w lutym podczas meczu Ligi Europy z Napoli Dembele został wygwizdany przez własnych fanów.

Ousmane Dembele trafił do Barcelony latem 2017 roku za 140 milionów euro z Borussii Dortmund i był typowany do zastąpienia Neymara. Od tego czasu Francuz zagrał w 140 meczach, w których zdobył 32 bramki i zanotował 31 asyst. W tym sezonie Dembele strzelił dwa gole i zanotował 10 asyst w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Barcelona zajmuje drugie miejsce w lidze hiszpańskiej, ale ma aż 12 punktów straty do prowadzącego Realu Madryt, chociaż ma jeden mecz zaległy. Katalończycy notują jednak kapitalną serię w La Lidze. Ostatni raz przegrali pod koniec października.