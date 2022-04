Przebłysk geniuszu 19-latka z Barcelony. Maestria. "Co to było?!" [WIDEO]

FC Barcelona pod wodzą Xaviego Hernandeza przeszła ogromną przemianę i właśnie dokonała czegoś, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się niemożliwe. Katalończycy wygrali w niedzielę z Sevillą 1:0 i zostali nowym wiceliderem LaLiga.

Fantastyczna bramka Pedriego. FC Barcelona włączy się do walki o mistrzostwo?

Niedzielne spotkanie na Camp Nou było zdecydowanie największym hitem 30. kolejki LaLiga. W roli faworyta stawiana była FC Barcelona, która w ostatnich tygodniach gra niezwykle efektownie i w poprzedniej kolejce zaliczyła efektowne zwycięstwo z Realem Madryt na Santiago Bernabeu 4:0. Natomiast Sevilla miała ostatnio ogromne problemy i od trzech kolejek nie potrafiła wygrać żadnego spotkania.

I rzeczywiście różnicę pomiędzy obiema drużynami było widać już od pierwszej minuty. Piłkarze Barcelony nie pozwalali rywalom na zbyt wiele, a sami stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji bramkowych. Sevilla z kolei przez całą pierwszą połowę nie oddała ani jednego celnego strzału. Podopieczni Julena Lopeteguiego mieli problemy w obronie i z trudem powstrzymywali ataki gospodarzy.

W drugiej części spotkania gra ożywiła się z obu stron. Barcelona jeszcze mocniej naciskała, ale Sevilla także kilkukrotnie stworzyła poważne zagrożenie pod bramką ter Stegena. Na pierwszą bramkę i jak się okazało, jedyną w całym spotkaniu, trzeba było jednak czekać aż do 72. minuty. Wtedy to sprawy w swoje ręce postanowił wziąć Pedri. 19-latek ośmieszył kilku obrońców prostymi zwodami i oddał precyzyjny strzał sprzed pola karnego. Bono nie miał najmniejszych szans na obronę. - Co to było?! - wykrzyczał komentator spotkania.

Dla utalentowanego pomocnika była to trzecie bramka w tym sezonie, ale być może najważniejsza. Daje ona bowiem realne szanse FC Barcelonie na dogonienie Realu Madryt i włączenie się do walki o mistrzostwo Hiszpanii. Katalończycy tracą w tej chwili do lidera 12 punktów, ale mają jeden mecz zaległy. Na odrobienie strat pozostało im jeszcze dziewięć spotkań.