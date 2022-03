Real Madryt szuka następcy Marcelo. W grze dwóch kandydatów

Latem w Realu Madryt dojdzie do niemałej rewolucji. Według informacji napływających z Półwyspu Iberyjskiego drużynę może opuścić aż trzech zawodników. Wśród nich znalazł się jeden z prawdziwych weteranów klubu, Marcelo, którego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2022 roku.

Marcelo w zespole może zastąpić młoda krew

Przez wiele lat 33-latek był uznawany za najlepszego lewego obrońcę świata. Znakomitą formę prezentował szczególnie w latach 2013-2018. Brazylijczyk był filarem drużyny ze stolicy Hiszpanii. Jednak od kilku miesięcy Marcelo spisuje się poniżej oczekiwań i rzadko pojawia się w wyjściowym składzie "Królewskich", regularnie przegrywając walkę o miejsce na murawie z Ferlandem Mendy'm. To wszystko pozwala przypuszczać, że Real Madryt zadecyduje o rozstaniu z 33-latkiem.

Jak donosi "Marca" władze klubu rozpoczęły poszukiwania następcy Brazylijczyka. Real Madryt nie planuje jednak wydać dużej kwoty na nowego zawodnika, głównie z uwagi na bardziej priorytetowe transfery, jakimi są sprowadzenie Kyliana Mbappe czy Erlinga Haalanda. W związku z tym w gronie kandydatów na miejsce Marcelo znalazło się dwóch wychowanków klubu.

Pierwszy z nich to Fran Garcia, sprzedany latem do Rayo Vallecano. Real nadal rości połowę praw do obrońcy, co mogłoby pomóc w jego pozyskaniu. W tym sezonie Garcia rozegrał 31 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Z kolei drugim z kandydatów jest grający w Realu Madryt Castilla, Miguel Gutierrez. Hiszpan ma za sobą udany poprzedni sezon, jednak w tegorocznych rozgrywkach Miguela trapiły problemy zdrowotne, w związku z czym dopiero niedawno wrócił do formy. W 15 meczach zdobył dwie bramki oraz osiem asyst. Dodatkowo 20-latek już debiutował w La Liga z "Królewskimi".

Marcelo może pobić jeszcze jeden rekord w drużynie ze stolicy Hiszpanii

Brazylijczyk trafił do "Królewskich" w 2007 roku z Fluminense. Przez 15 lat Marcelo zdobył z zespołem 23 trofea, czym zrównał się z Paco Gento, najbardziej utytułowanych piłkarzem w historii Realu Madryt. Jeśli klub wygra tegoroczną Ligę Mistrzów lub La Ligę, to Brazylijczyk zostanie samodzielnym liderem zestawienia. W tym sezonie Marcelo wystąpił łącznie w 14 spotkaniach, w których zaliczył jedną asystę.