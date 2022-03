Przygotujcie się na transfer za 100 mln euro. Niestety, trzeba będzie trochę poczekać

Jest na YouTubie trzyminutowy film o nazwie "Jude Bellingham: A Record-Breaking Journey". Rekordowa podróż zaczyna się tam w momencie, gdy 8-latek ośmiesza rówieśników rzadko spotykanymi umiejętnościami technicznymi. Później widzimy m.in. 13-latka mijającego slalomem o trzy lata starszych rywali z Arsenalu i 15-latka lobującego bramkarza Manchesteru United z ponad 30 metrów. Podróż na filmie kończy się, gdy Bellingham ma 16 lat i 38 dni i staje się najmłodszym debiutantem w historii Birmingham City. Latem 2020 roku Borussia Drotmund wykupiła go za 25 milionów euro.

Do tej pory uzbierał w niemieckim klubie 83 mecze, strzelił 10 goli i zanotował 17 asyst. Ma też 10 spotkań w kadrze Anglii, w tym występ na Euro 2020. A przecież wciąż ma zaledwie 18 lat.

"Ma wszystkie cechy, które powinien posiadać nowoczesny pomocnik, grający od jednego do drugiego pola karnego: umie odebrać piłkę, wygrać pojedynek, stosować pressing na wysokiej intensywności, strzelić gola. Jest też wszechstronny, bo zanim zaczął grać w środku pola, ustawiany był po lewej stronie" - już jakiś czas temu pisał o Bellinghamie Gregor Robertson z "The Times".

Transfer do Realu Madryt

Niemiecki dziennik "Bild" twierdzi, że pomocnikiem interesuje się Real Madryt, który jest podobno gotów zapłacić za Bellinghama aż 100 milionów euro. Ale dopiero latem 2023 roku. W kolejnym sezonie Anglik wciąż miałby występować w Borussii Dortmund.

To nie jedyna gwiazda BVB, która ma trafić do Realu. Erling Haaland odrzucił ofertę Manchesteru City. Norweg czeka na propozycję Realu Madryt - donosi dziennik "AS". Wiadomo też, ile na transferze miałaby zarobić Borussia Dortmund.

Mało tego. "AS", powołując się na informacje z programu "El Chiringuito", twierdzi, że nie istnieje klauzula wykupu wynosząca 75 milionów euro, o której wcześniej pisano. Ile faktycznie trzeba wydać na Norwega? Podobno aż 200 milionów euro. Połowa tej kwoty ma trafić do Borussii Dortmund, 50 mln dla agenta Mino Raioli, a kolejne 50 mln dla ojca piłkarza.