Robert Lewandowski dołączy do giganta? Media: Jest wstępne porozumienie

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium wygasa z końcem przyszłego sezonu - w czerwcu 2023 r., a rozmów ws. przedłużenia umowy jeszcze nie rozpoczęto, choć przedstawiciele zawodnika już kilka miesięcy temu zapraszali władze Bayernu do stołu. "Bild" zdążył już napisać, że Polak jest rozczarowany podejściem klubu i traktuje je, jako brak szacunku.

Większość ekspertów i kibiców wydaje się nie rozumieć opieszałości Bayernu i staje po stronie Polaka. Ale co tu się dziwić, skoro Lewandowski jest najlepszym piłkarzem Bayernu, co sezon bije kolejne strzeleckie rekordy, a na rynku jest niewielu napastników, mogących go zastąpić.

- Robert nie zdecydował jeszcze o swojej przyszłości. On i klub zgadzają się w jednym: jeśli kontrakt nie zostanie przedłużony, latem zostanie sprzedany. Żadna strona nie chce transferu za darmo w 2023 r. - mówił niedawno Sport.pl Christian Falk, dziennikarz "Sport Bild", autor książki "FC Bayern. Nieopowiedziane historie piłkarskiej superpotęgi".

Gdzie może trafić Lewandowski? Włosi: do Barcelony!

Przez wiele lat media podgrzewały temat transferu do Realu Madryt, ale dziś - w obliczu niemal pewnego przejścia Kyliana Mbappe - temat wydaje się nieaktualny. Ale kto wie, może będziemy świadkami sensacyjnego zwrotu akcji i Lewandowski dołączy do... Barcelony. Tak przynajmniej twierdzi SportItalia, włoska telewizja. Według niej strony zawarły już wstępne porozumienie.

- Nasze doniesienia sprzed kilku tygodni okazały się prawdziwe. Lewandowski znalazł się na celowniku Barcelony. Kataloński klub ma już w zasadzie zawartą umowę z Polakiem. Do rozwiązania pozostaje kwestia kontraktu z Bayernem, z którym jest związany do 2023 roku - czytamy.

W tym sezonie 33-letni Lewandowski wystąpił w 37 meczach Bayernu. Zdobył aż 45 bramek, w tym 31 w lidze.