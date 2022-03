Hiszpanie nazwali Garetha Bale'a "pasożytem". Odpowiedział

Pięć meczów i jedna bramka - to dorobek Garetha Bale'a z tego sezonu. Zawodnik Realu Madryt, który latem opuści klub po dziewięciu latach, notuje kolejny nieudany rok. Rok pełen kontuzji i sportowych rozczarowań.

Bale nie usiadł nawet na ławce rezerwowych w ostatnim el clasico, w którym Real Madryt przegrał 0:4 z FC Barceloną. Walijczyk narzekał na uraz, który pod znakiem zapytania postawił tego jego występ przeciwko Austrii w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata.

Mimo to Bale pojechał na zgrupowanie kadry i trenował na pełnych obrotach zaledwie dwa dni po meczu Realu z Barceloną. Odnotował to hiszpański dziennik "Marca", który na okładce zamieścił zdjęcie Bale'a, które opatrzył słowami "już go nie boli". Jeden z dziennikarzy w tekście nazwał też zawodnika "pasożytem".

Bale odpowiedział Hiszpanom

A Bale w czwartek zachwycił. Skrzydłowy strzelił dwa gole, Walia wygrała z Austrią 2:1 i jest o krok od awansu na mistrzostwa świata. Po spotkaniu Bale odpowiedział na kilka pytań w tym jedno, dotyczące chęci przekazania czegoś hiszpańskim mediom.

- Nie mam dla nich żadnej wiadomości. Nie muszę nic mówić. To strata czasu. To było obrzydliwe. Mam nadzieję, że oni sami się tego wstydzą. Nie jestem jednak na nich zły. Tyle - powiedział po meczu Bale.

W finale baraży Walijczycy zagrają ze zwycięzcą meczu Szkocja - Ukraina. Ten odbędzie się najpewniej w czerwcu, bo drugi półfinał został przełożony z powodu rosyjskiej agresji na ukrainę.