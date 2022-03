To się dzieje. Barcelona wkracza do gry. Sensacyjny zwrot ws. Mbappe

Do tej pory wydawało się, że Kylian Mbappe spełni swoje marzenie i przeniesie się do Realu Madryt. Może jednak dojść do niespodziewanego zwrotu akcji, ponieważ do walki o Francuza wkracza FC Barcelona - informuje dziennik "L'Equipe".

