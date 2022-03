Hiszpanie zdradzają: Taką ofertę otrzyma Lewandowski. Idą na całość

Kwestia nowego kontraktu Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium zdecydowanie wyhamowała. W związku z tym pojawiają się informacje, że kapitan reprezentacji Polski może już latem opuścić zespół mistrzów Niemiec. Tym bardziej, że pojawia się dla niego bardzo atrakcyjna propozycja przenosin na Camp Nou.

REKLAMA

Zobacz wideo Ivan zabrał piłkę i uciekł z mamą do Polski. "Syn pyta: mój dom jeszcze stoi?"

Jak nie Haaland, to Lewandowski. FC Barcelona chce Polaka

Bardzo zainteresowana sprowadzeniem 33-letniego Polaka jest bowiem FC Barcelona, która po sezonie zamierza sprowadzić napastnika z najwyższej światowej półki. Marzeniem Katalończyków jest Erling Haaland z Borussii Dortmund, który mógłby być filarem zespołu przez wiele lat. Problem w tym, że koszt transferu Norwega, włącznie z jego kontraktem i prowizjami, miałby wynosić nawet 450 milionów euro, a to prawdopodobnie będzie zdecydowanie zbyt wiele dla Barcy, której sytuacja finansowa dalej jest daleka od ideału.

Jak informuje kataloński "Sport", tańszą alternatywą miałby być transfer Roberta Lewandowskiego. To właśnie Polak miałby być liderem nowego projektu sportowego pod wodzą Xaviego Hernandeza. Katalońscy dziennikarze podkreślają, że prezydent Barcelony Joan Laporta jest w bardzo dobrych relacjach z agentem Lewandowskiego, Pinim Zahavim, co miałoby ułatwić finalizację całej transakcji.

FC Barcelona zamierza zaoferować Lewandowskiemu czteroletni kontrakt, do czerwca 2026, a sam polski napastnik miałby być zainteresowany zmianą otoczenia.

Robert Lewandowski nie zagra ze Szkocją. Sensacje w składzie Polaków

W Barcelonie zdają sobie sprawę, że Lewandowski ze względu na swoje bardzo profesjonalne podejście jeszcze przez kilka lat może grać na najwyższym światowym poziomie, o czym świadczą jego obecne liczby. W ostatnich sezonach strzelał kolejno 40, 55, 48 i 45 goli.

Ponadto podkreśla się, że Lewandowski jest zawodnikiem, który nigdy nie był konfliktowy, ani nie sprawiał problemów, a jego postawa na boisku i poza nim jest wzorowa i w pełni profesjonalna. W Barcelonie miałby być pierwszą opcją na środku ataku, a jego zmiennikiem byłby wówczas Pierre-Emerick Aubameyang, gdyż Barca chce mieć "gwarancję goli", którą wniósłby do zespołu doświadczony Polak.

Kapitan reprezentacji Polski miałby zastąpić lukę po Leo Messim, który w 2021 roku odszedł do Paris Saint Germain. Sprawiłby on również, że wartość marketingowa klubu ze stolicy Katalonii zdecydowanie by wzrosła, co pomogłoby uzyskać większe pieniądze od sponsorów.