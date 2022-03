Media: Lewandowski chce dołączyć do nowego klubu. "Jest zmotywowany"

W ostatnich tygodniach regularnym tematem jest przyszłość Roberta Lewandowskiego. Umowa Polaka z Bayernem Monachium wygasa z końcem czerwca 2023 roku, co oznacza, że najbliższe okno transferowe może być ostatnim momentem dla Bayernu, aby sporo zarobić na Lewandowskim. Niemieckie media wskazały cztery powody, przez które umowa napastnika nie została jeszcze przedłużona. Jednym z nich jest szansa na sprowadzenie Erlinga Brauta Haalanda. Mimo wieku Lewandowski może cieszyć się sporym zainteresowaniem.

Robert Lewandowski chce dołączyć do Barcelony. "Zmotywowany"

Kataloński dziennik "Sport" informuje, że Robert Lewandowski chce dołączyć do FC Barcelony. Polak rozpatruje transfer na Camp Nou jako ostatnią okazję do wejścia w tak wielki projekt sportowy. Dziennikarze zwracają też uwagę na to, że prezes Joan Laporta ma dobre relacje z Pinim Zahavim, który odpowiada za interesy Lewandowskiego. "Prawdopodobieństwo, że Lewandowski wyląduje w Barcelonie, jest całkiem realne. Prawda jest taka, że Polak chce zmienić otoczenie" - czytamy w artykule.

Wcześniej Mateusz Borek wskazał trzy powody, dzięki którym Barcelona mogłaby skusić Roberta Lewandowskiego. - Po pierwsze tworzy się fantastyczny projekt sportowy i już widać, że będzie to szło do przodu. Druga kwestia - pieniądze netto. Bo w Niemczech 30 mln euro brutto, to jest 15 do ręki. Trzecia kwestia - każdy mądry facet wie, że jego sukces nie jest możliwy bez akceptacji drugiej połowy. Barcelona - piękne miejsce do życia - twierdzi dziennikarz. Lewandowski znalazł się na okładce "Sportu" niespełna dwa tygodnie temu i towarzyszył mu nagłówek "uwaga na Lewandowskiego".

FC Barcelona nie jest jednak jedynym klubem zainteresowanym pozyskaniem Roberta Lewandowskiego. "El Nacional" pisał we wtorek, że Liverpool jest gotowy zapłacić 70 milionów euro za kapitana reprezentacji Polski.