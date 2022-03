Niewypał na wylocie z Realu Madryt. Cztery klube chętne na jego transfer

Znakomity sezon 2018/19 w barwach Eintrachtu Frankfurt (27 goli w 48 meczach) sprawił, że Real Madryt zapłacił za Jovicia 63 miliony euro. Kariera Serba w ekipie "Królewskich" nie idzie jednak zgodnie z jego planami. W ciągu trzech sezonów w 49 spotkaniach strzelił zaledwie trzy bramki i zanotował cztery asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Wisły Kraków wyznaje. "Trzeba było dokonać tego wcześniej"

Polacy naciskają na Leroy Merlin ws. Rosji. PZPN bezradny

Nieudana kariera Jovicia w Realu Madryt

Jeszcze gdy drużynę z Madrytu prowadził Zinedine Zidane podjęto decyzję o wypożyczeniu 24-latka. Jović ponownie trafił do Eintrachtu, gdzie spędził drugą połowę sezonu 2020/21. Po powrocie do Realu napastnik jednak ponownie nie zachwycał, a Carlo Ancelotti również nie ma do niego zbyt dużego zaufania.

W tym sezonie 24-latek tylko dwa razy znalazł się w wyjściowym składzie "Królewskich" - w meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan i w Pucharze Króla z Elche. Poza tym Ancelotti sporadycznie wpuszczał go na boisko w końcowych minutach, przez co łącznie 17 rozegranych spotkaniach Serb przebywał na boisku zaledwie przez 473 minuty.

Cztery kluby zainteresowane Joviciem

Hiszpański dziennik "Marca" poinformował, że latem tego roku Jović niemal na pewno opuści ekipę "Królewskich", na co miało się zanosić już od dłuższego czasu. Pomimo słabej formy i kompletnie nieudanych przenosin do Realu, chętnych na jego sprowadzenie ponoć ma być co najmniej kilku.

Dotychczas najczęściej mówiono, że serbski napastnik może trafić do jednej z trzech lig - Premier League (zainteresowanie wykazywały Arsenal i Everton), Bundesligi (Borussia Dortmund) lub Serie A (AC Milan). Jak dotąd jednak żaden z tych klubów nie złożył oficjalnej oferty.

Kamil Grosicki miał atrakcyjną ofertę. "Nie będę kłamał. Trochę zaszumiało mi w głowie"

Kontrakt Luki Jovicia z Realem Madryt jest ważny do końca czerwca 2025 roku. Niemal niemożliwe jest, aby "Królewscy" odzyskali zainwestowane w niego 63 miliony euro. Z tego powodu będą musieli znacząco obniżyć swoje oczekiwania lub zgodzić się na wypożyczenie z opcją wykupu.