FC Barcelona dopięła kolejny transfer? Media: Kontrakt już podpisany

FC Barcelona wzmocniła się kilkoma zawodnikami w zimowym oknie transferowym i już planuje ruchy przed następnym sezonem. Kilka dni temu zagraniczne media informowały o porozumieniu klubu z obrońcą Chelsea, Andreasem Christensenem. Londyńczycy nie mogą przedłużać kontraktów ze swoimi piłkarzami z powodu sankcji nałożonych przez brytyjski rząd. Hiszpanie sprowadzą obrońcę za darmo.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Wisły Kraków wyznaje. "Trzeba było dokonać tego wcześniej"

FC Barcelona wzmacnia się na kolejny sezon. Transfer pomocnika AC Milan już przyklepany

Kolejnym zawodnikiem, którego FC Barcelona chce sprowadzić na podobnych warunkach, jest Franck Kessie. Grający obecnie w AC Milan pomocnik miał już przejść badania medyczne. Zdaniem Di Marzio doszło już do podpisania kontraktu. 25-latek związał się z Katalończykami czteroletnią umową, na mocy której otrzyma 7 milionów euro rocznie. W wymienioną kwotę wliczono też wszelkie bonusy.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ani FC Barcelona, ani AC Milan nie potwierdziły jeszcze tego transferu. Zgodnie z planem Kessie pozostanie w Serie A do końca czerwca 2022 roku. Wtedy wygasa jego kontrakt z mediolańczykami. Gianluca Di Marzio podał, że od jakiegoś czasu piłkarz nie miał pewności, co do swojego kontraktu z Milanem. Barcelona za to naciskała już od kilku miesięcy.

Rosjanie szukają haka na Krychowiaka. Pytają o jeden szczegół. "Jak to możliwe?"

Franck Kessie to 25-letni piłkarz pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej. W AC Milan gra od pięciu lat. Do klubu trafił w 2017 roku z Atalanty Bergamo. W Milanie rozegrał 214 meczów, strzelił 36 goli i zanotował 16 asyst. AC Milan znajduje się na 1. miejscu tabeli Serie A. Klub ma przewagę trzech punktów nad drugim SSC Napoli i sześć nad trzecim Interem Mediolan.