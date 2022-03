Obrońca Barcelony boleśnie zadrwił z Viniciusa. Wszystko uchwyciła kamera [WIDEO]

El Clasico dla "Dumy Katalonii". FC Barcelona pokonała na wyjeździe Real Madryt 4:0 po dwóch trafieniach Pierre-Emmericka Aubameyanga i jednym Ronalda Araujo oraz Ferrana Torresa. "Los Biancos" przystąpili do tego meczu bez swojego najlepszego strzelca, Karima Benzemy. Mimo to, nikt się nie spodziewał, że będzie to aż tak widoczne.

Hiszpańskie media żyją niedzielnym starciem obu drużyn. Sporo kontrowersji wywołała sytuacja z 36. minuty spotkania. Napastnik Realu Madryt, Vinicius znalazł się w sytuacji sam na sam z ter Stegenem, ale przewrócił się o piłkę. Gracz "Królewskich" żądał karnego, ale sędzia nie zatrzymał gry. Dziennik poświęcił sporo uwagi słowom, jakie po tej akcji w kierunku Brazylijczyka wypowiedział Eric Garcia. Obrońca Barcelony zakpił z napastnika Realu Madryt twierdząc, że "następna Złota Piłka" powędruje do niego.

- Hej ty, następna Złota Piłka dla ciebie. Złota Piłka! - wołał do swojego rywala hiszpański obrońca. Całą sytuację zarejestrowały kamery.

To było 249. spotkanie obu drużyn. Mimo kompromitacji w starciu z "Dumą Katalonii", Real wciąż ma szansę na mistrzostwo kraju. Podopieczni Carlo Ancelottiego mają 9 pkt przewagi nad drugą Sevillą. Do końca sezonu pozostało jeszcze dziewięć spotkań. Następne spotkanie "Królewscy" rozegrają 2 kwietnia z 11. w tabeli Celtą Vigą, a dzień później Barca podejmie u siebie wicelidera La Ligi - Sevillę.