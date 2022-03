Hitowy transfer Matty'ego Casha coraz bliżej. "Bardzo poważna opcja"

Matty Cash od kilku tygodni jest w wysokiej formie w barwach Aston Villi. Świeżo upieczony reprezentant Polski doczekał się określenia "polskiego Cafu", a dodatkowo strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty w pięciu ostatnich meczach. - Cash gra świetnie i bardzo równo przez cały sezon. Potrafił podnieść drużynę na duchu, gdy sprawy na boisku nie układały się po myśli Aston Villi. Cash brał na siebie odpowiedzialność i potrafił albo przeprowadzić efektowną akcję ofensywną, albo zwiększyć agresję w obronie solidnym wślizgiem - mówił Patrick Rowe, dziennikarz "Birmingham Mail" w rozmowie z Sport.pl.

Transfer Casha wciąż realny. "Bardzo poważna opcja"

Fabrizio Romano wypowiedział się na temat Matty'ego Casha w najnowszej odsłonie podcastu "Here We Go". Dziennikarz zdradził, że temat transferu Polaka do Atletico Madryt wciąż jest możliwy. - Ten temat pojawił się już w lutym, ale przypominam go, bo Cash wciąż znajduje się na szczycie listy życzeń Atletico, jeśli chodzi o nowego prawego obrońcę. To bardzo poważna opcja dla Atletico - powiedział. Mistrz Hiszpanii rozstał się z Kieranem Trippierem i opcją tymczasową jest Daniel Wass, dawniej grający dla Valencii.

Pod koniec stycznia brytyjskie media podawały pierwsze informacje na temat transferu Matty'ego Casha do Atletico Madryt. Ostatecznie ten ruch nie doszedł do skutku zimą, ale Atletico Madryt ma naciskać na Aston Villę latem. Prawdopodobnie Cash będzie kosztować mistrzów Hiszpanii co najmniej 35 milionów euro. "Dyrektor sportowy klubu Andrea Berta jest przekonany, że reprezentant Polski będzie idealnym zastępcą Kierana Trippiera" - pisaliśmy w lutym na Sport.pl.

- Nie wiem, ile było w nich prawdy, ale słyszałem, że wpadł też w oko Milanowi. Jedno jest pewne: dobra gra Casha nie umknęła uwadze większych klubów niż Aston Villa - dodawał Patrick Rowe w rozmowie z Konradem Ferszterem. Matty Cash rozegrał jak do tej pory w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Cash został powołany do reprezentacji Polski na mecz towarzyski ze Szkocją (24 marca) oraz finał baraży ze zwycięzcą spotkania Szwecja - Czechy.