Powrót Messiego do Barcelony? Xavi mówi wprost. "Wciąż jesteśmy mu winni"

W niedzielny wieczór Xavi Hernandez po raz pierwszy poprowadzi zespół Barcelony na Santiago Bernabeu. Dotąd jedyne El Clasico pod wodzą Katalończyka Barca rozegrała w styczniu w Arabii Saudyjskiej, przegrywając po znakomitym meczu i dogrywce 2:3. W lidze z kolei Barcelona jest trzecia i do prowadzącego Realu traci 15 punktów, ale niedzielne spotkanie ze względu na wysoką formę obu drużyn zapowiada się znakomicie.

Na konferencji prasowej w przeddzień El Clasico Xavi został zapytany nie tylko o samo spotkanie, ale też możliwy powrót do Barcelony Leo Messiego.

- Uważam, że Messi jest najlepszym piłkarzem w historii futbolu, a także najlepszym zawodnikiem w historii Barcelony. Gdy ja będę trenerem, drzwi dla niego zawsze będą otwarte i może tu przyjść każdego dnia. Jako klub wciąż jesteśmy mu winni odpowiedni hołd - mówił Xavi.

- Ale ma ważny klub z PSG i niewiele więcej mogę powiedzieć. Póki co może przyjść każdego dnia zobaczyć trening czy porozmawiać z trenerem. To, co on dał temu klubowi, jest bezcenne - dodał trener Barcelony.

Zdaniem katalońskiego szkoleniowca to Real Madryt będzie faworytem niedzielnej konfrontacji.

- To będzie wspaniała okazja do rozegrania wielkiego spotkania i pokazania naszej gry, którą dobrze rozumiemy w ostatnim czasie. Od listopada rozwinęliśmy się jako zespół, ale to nic nie znaczy. Trzeba p okazać osobowość i nasz model gry. Real Madryt jest w bardzo dobrej formie, ma swój wielki moment i to on jest faworytem. Ale my przyjedziemy z pasją i chęciami, by wykonać dobrze nasze zadanie. Musimy grać lepiej od nich i być częściej przy piłce - analizował Xavi Hernandez.

W zespole Realu w El Clasico zabraknie będącego w wielkiej formie Karima Benzemy. - Od 2-3 lat jest jednym z najlepszych na świecie. Rozgrywa fantastyczny sezon, ale dla nas jego brak niczego nie zmienia. Pewnie więcej znaczy to dla Realu, to duża strata - mówił trener Barcelony.

Zespół Xaviego w niedzielny wieczór na Santiago Bernabeu będzie musiał radzić sobie bez kontuzjowanych Ansu Fatiego i Sergino Desta. Zdolny do gry będzie za to Gerard Pique, który ostatni mecz z Galatasaray zakończył przedwcześnie. - Jutro będzie gotowy - przekonywał Xavi.

Mecz 29. kolejki La Liga Real Madryt - FC Barcelona zostanie rozegrany w niedzielę o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.