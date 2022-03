Ostatnie tygodnie to ciągłe spekulacje o przyszłości Leo Messiego. Wielokrotnie czytaliśmy w zagranicznych mediach, że jest możliwy sensacyjny powrót Argentyńczyka do FC Barcelony. Oficjalnych informacji jednak na ten temat brak. Dziennikarze RMC Sport podali za to, że Messi chce zostać w PSG na jeszcze jeden sezon.

Messi odejdzie z PSG? "Mam nadzieję, że kiedyś wróci"

Statystyki Messiego w Paris Saint-Germain nie zachwycają. W 18 meczach Ligue 1 strzelił tylko dwa gole. Nieco lepsze wyniki ma w Lidze Mistrzów, tam w siedmiu meczach zdobył pięć bramek. Messiego ratują asysty. W lidze ma ich 11, co jest najwyższym wynikiem w lidze francuskiej.

Do tego dochodzą też relacje z kibicami. Piłkarze PSG zostali mocno skrytykowani za ostatnią przegraną z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Paryżanie pojechali do Hiszpanii z jednobramkowym prowadzeniem. Kylian Mbappe strzelił w Madrycie gola na 1:0, ale w drugiej połowie wszystko się posypało. "Królewscy" strzelili trzy gole i dzięki temu awansowali do ćwierćfinału rozgrywek. PSG pożegnało się za to z LM.

Kolejny mecz rozgrywali w Ligue 1. W trakcie starcia z Bordeaux (3:0) kibice wygwizdywali szczególnie Messiego i Neymara, w związku z czym pojawiły się informacje, że obaj piłkarze mogą latem opuścić stolicę Francji.

- Messi nie jest szczęśliwy. Moim zdaniem to nie miejsce dla niego. Leo nie jest na swoim miejscu. Zawsze mi powtarzał: "Gdzie mogę być szczęśliwszy niż Barcelonie?" - powiedział Alves w wywiadzie dla ESPN, który przeprowadzono przed odpadnięciem Paris Saint-Germain z Ligi Mistrzów.

I dodał: - Jestem tego dowodem. Nigdzie nie jest tak dobrze, jak tutaj. Dzisiaj z jakichś powodów go tutaj nie ma, ale mam nadzieję, że wróci.

Kontrakt Leo Messiego z PSG wygasa z końcem czerwca 2023 roku. Z Francji nie płyną żadne informacje o tym, jakoby klub planował przedłużenie umowy z Argentyńczykiem. Dużo mówi się za to o reformie w klubie. Liga Mistrzów to upragnione trofeum Paryżan, o które walczą od kilku lat.