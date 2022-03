Kłopoty, kłopoty Barcelony przed wielkim El Clasico. Real Madryt zaciera ręce

W czwartek FC Barcelona wygrała 2:1 z Galatasaray i awansowała do ćwierćfinału Ligi Europy. Zacięte spotkanie sporo kosztowało podopiecznych Xaviego i może mieć to konsekwencje w nadchodzącym El Clasico.

FC Barcelona może mieć poważny problem w obronie. Pique i Dest zeszli w czwartek z kontuzjami

Podczas czwartkowego meczu urazów doznali podstawowi obrońcy Sergino Dest oraz Gerard Pique. Pierwszy z nich opuścił murawę w 55. minucie po tym, jak doznał kontuzji podczas jednej z interwencji w defensywie. Wszedł za niego Ronald Araujo. Pique natomiast został zmieniony przez Clementa Lengleta w 81. minucie.

Hiszpańskie media informują, że uraz Desta jest na tyle poważny, że nie ma nawet szans na to, aby Amerykanin zagrał w El Clasico. Sprawa z występem Pique nie jest przesądzona. - Powiedział, że odczuwa silny dyskomfort, gdy zbiera się do sprintu. Dlatego go zmieniłem - powiedział Xavi po zakończonym meczu. Według dziennikarza Javiego Miguela jest szansa, aby zagrał w niedzielę.

Urazy obu piłkarzy to poważny problem dla Xaviego. Będący w dobrej dyspozycji Dest jest od kilku tygodniu podstawowym obrońcą. Dodatkowo to w tym momencie jedyny piłkarz, który może być zmiennikiem Jordiego Alby na lewej obronie. O roli Pique w zespole nie trzeba wspominać. Jeśli doświadczony Hiszpan nie mógłby zagrać w niedzielę, wtedy najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na środku defensywy będzie duet Eric Garcia - Ronald Araujo.

Problem przed niedzielnym meczem ma także Real. Wątpliwy jest występ największej gwiazdy zespołu, czyli Karima Beznemy. Francuz nabawił się kontuzji łydki w meczu z Realem Mallorcą. El Clasico zaplanowane jest na niedzielę 20 marca. Początek spotkania o godzinie 21.00.