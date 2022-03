El Clasico tuż, tuż, a Real Madryt ma problem. Gwiazda kontuzjowana

Karim Benzema prawdopodobnie nie zagra w meczu z FC Barceloną. Francuski napastnik, w ostatnim meczu z Mallorcą (3:0) nabawił się kontuzji łydki, która praktycznie eliminuje go z gry w "El Clasico".

- Bardzo trudno będzie zagrać Benzemie w Clasico. Daję mu na to 15% szans. Plan na dziś zakłada, że Francuz nie wystąpi przeciwko Barcelonie ani nie pojedzie na zgrupowanie reprezentacji Francji - informuje dziennikarz "AS" Sergio Santos. Dodał, że Benzema "nie chce podejmować nawet najmniejszego ryzyka". - Spróbuje to zrobić tylko, gdyby jutro nastąpiła wyraźna poprawa w stosunku do tego, co jest dziś - przekazał na Twitterze.

Także "Barca" wyjdzie do tego starcia osłabiona. W starciu z "Królewskimi" na boisku nie pojawi się Ferland Mendy, który również doznał kontuzji. Zawodnika na lewej obronie zastąpi Nacho Fernandez. "El Clasico" zaplanowane jest na niedziele, 20 marca. Początek spotkania o godzinie 21.00.