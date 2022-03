Messi podjął decyzję ws. swojej przyszłości w PSG. Francuzi już wiedzą

W Paryżu nie ustają spekulacje dotyczące przyszłości klubu i drużyny Paris Saint-Germain po kompromitacji w Lidze Mistrzów z Realem Madryt. W 1/8 finału elitarnych rozgrywek paryżanie mieli w dwumeczu dwubramkową przewagę, a mimo to stracili po koszmarnych błędach trzy bramki w odstępie kilku minut i to Real mógł się cieszyć z awansu do kolejnej rundy.

Po kolejnym pucharowym upokorzeniu czara goryczy u kibiców PSG przelała się. W niedzielnym meczu ligowym z Bordeaux (3:0) fani paryskiego zespołu wygwizdali wszystkich swoich piłkarzy za wyjątkiem Kyliana Mbappe, do którego mogą mieć zdecydowanie najmniej pretensji za odpadnięcie z Ligi Mistrzów. Najbardziej oberwało się Neymarowi i Leo Messiemu, w związku z czym pojawiły się informacje, że obaj piłkarze mogą latem opuścić stolicę Francji.

"RMC Sport": Messi podjął decyzję. Zostaje w PSG

Jak informuje RMC Sport, Lionel Messi nie zamierza jednak wywieszać białej flagi. Choć jego gra jest daleka od ideału, sam Argentyńczyk chce pozostać w Paryżu na kolejny sezon, gdyż wierzy, że mimo wszystko jest w stanie walczyć w PSG o najważniejsze trofea.

Po znalezieniu domu w Paryżu i osiedleniu się w mieście z żoną i rodziną 34-letni napastnik ma nadzieję, że wreszcie dojdzie do najwyższej formy po okresie adaptacji, kontuzjach i przebyciu zakażenia koronawirusem, który pozostawił ślady w jego organizmie.

Messi uważa, że wciąż ma w PSG cele do zrealizowania, w związku z czym nie zamierza opuszczać Parc des Princes. Wbrew medialnym doniesieniom, otoczenie Argentyńczyka wcale nie kontaktowało się z FC Barceloną ws. letniego powrotu na Camp Nou. Po odejściu z Barcelony kontakt Messiego z Joanem Laportą się urwał i obaj panowie jeszcze nie mieli okazji ze sobą rozmawiać.