Kosmiczna pensja Mbappe. "Marca" zdradza, ile zarobi w nowym zespole

Kylian Mbappe jest zdecydowanie jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Młody Francuz od kilku lat błyszczy na europejskich boiskach w barwach Paris Saint-Germain. 23-latek ma już na swoim koncie kilka rekordów i przez wielu jest wymieniany jako przyszły kandydat do sięgnięcia po Złotą Piłkę.

"Marca" ujawnia: Mbappe podpisze kontrakt z Realem. Zdradza już konkretną datę

Od wielu miesięcy mówi się o tym, że Mbappe jest już tylko krok od Realu Madryt. W sobotę hiszpańska "Marca" ujawniła, że Francuz najpóźniej do piątku podpisze wstępne porozumienie z nowym pracodawcą. Oficjalne potwierdzenie transferu ma nastąpić jednak później. Mbappe chce zachować się profesjonalnie i do końca wypełnić kontrakt z PSG.

"Kylian spełni w ten sposób marzenie, które miał od dziecka, by nosić koszulkę Realu, a jednocześnie Madryt po raz kolejny pokaże siłę na arenie międzynarodowej. Klub wstrzymał wszelkie operacje dotyczące graczy po to, żeby skupić się na kontrakcie Mbappe" – przekonuje "Marca".

Wiadomo, ile Mbappe będzie zarabiał w Realu. Kosmiczne pieniądze

Dziennikarze ujawnili też zarobki Kyliana Mbappe w nowym klubie. Francuza. Według nich Mbappe ma otrzymywać w Realu 25 milionów euro netto rocznie. Nie jest to gigantyczna podwyżka, bo podobne pieniądze otrzymuje w PSG. Jednak dzięki temu, że Real nie musi płacić paryżanom kwoty odstępnego, to piłkarz może liczyć na wysoką premię za podpis. Według "Marki" może to być od 60 do nawet 80 milionów euro. To i tak znacznie mniej niż Real musiałby zapłacić za Mbappe gdyby ten miał ważny kontrakt z PSG.

Przypomnijmy, że PSG nadal, wręcz rozpaczliwie, walczy o pozostanie Francuza w zespole. Niedawno francuskie media informowały o kolejnej bajecznej ofercie na Mbappe. Za sam podpis miałby dostać 100 milionów euro. Natomiast rocznie piłkarz miałby pobierać 50 milionów euro, czyli około milion euro tygodniowo.

Mimo że Kylian Mbappe ma obok siebie takie gwiazdy jak Neymar czy Lionel Messi, to właśnie on jest największą gwiazdą PSG. W 35 spotkaniach tego sezonu strzelił 25 bramek i zanotował 17 asyst.