"Marca" ujawnia: Mbappe podpisze kontrakt z Realem. Zdradza już konkretną datę

Kylian Mbappe jest zdecydowanie jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Młody Francuz od kilku lat błyszczy na europejskich boiskach w barwach Paris Saint-Germain. 23-latek ma już na swoim koncie kilka rekordów i przez wielu jest wymieniany jako przyszły kandydat do sięgnięcia po Złotą Piłkę.

Od wielu miesięcy o Francuza zabiega Real Madryt. Choć władze PSG przekonują, że Mbappe może zostać w klubie, to hiszpańscy dziennikarze w zasadzie już nie mają wątpliwości – piłkarz zostanie wkrótce przedstawiony jako nowa gwiazda Realu. Temat stał się szczególnie żywy w ostatnich dniach ze względu na to, że obie drużyny mierzyły się w Lidze Mistrzów. Mbappe w dwumeczu strzelił dwie bramki, ale to było za mało. Hat-trick Karima Benzemy dał awans hiszpańskiej ekipie.

PSG ma dużą przewagę w Ligue 1 i zdobędzie mistrzostwo Francji. Wygląda więc na to, że sezon dla Kyliana Mbappe i spółki już się skończył. Według dziennikarzy hiszpańskiej "Marki" nic nie stoi już na przeszkodzie, aby Francuz podpisał porozumienie z Realem. Wcześniej, jak czytamy, było to utrudnione ze względu na pojedynek obu zespołów w Lidze Mistrzów.

Hiszpańscy dziennikarze przekonują, że podpisanie umowy to już naprawdę kwestia dni. "W ostatnich dniach negocjacje między stronami nabrały tempa i wszystko wskazuje na to, że sprawa zostanie zakończona przed piątkiem" – czytamy. Warto dodać, że chodzi w tym przypadku o wstępne porozumienie. Oficjalne podpisanie kontraktu nastąpi po sezonie. Mbappe chce do samego końca zachować się profesjonalnie i nie ogłaszać swojego odejścia przed końcem sezonu.

"Kylian spełni w ten sposób marzenie, które miał od dziecka, by nosić koszulkę Realu, a jednocześnie Madryt po raz kolejny pokaże siłę na arenie międzynarodowej. Klub wstrzymał wszelkie operacje dotyczące graczy po to, żeby skupić się na kontrakcie Mbappe" – przekonuje "Marca".

Dziennikarze zdradzili też zarobki piłkarza. "Mbappé otrzyma premię za podpisanie kontraktu, która może wynosić około 60 lub 80 milionów euro, a jego pensja wyniesie około 25 milionów netto na sezon" – napisano.

Mimo że Kylian Mbappe ma obok siebie takie gwiazdy jak Neymar czy Lionel Messi, to właśnie on jest największą gwiazdą PSG. W 35 spotkaniach tego sezonu strzelił 25 bramek i zanotował 17 asyst.