Erling Haaland coraz bliżej FC Barcelony? Wymowne słowa Xaviego

Przyszłość rewelacyjnego Erlinga Haalanda wciąż pozostaje niewiadomą. Choć jego kontrakt z Borussią Dortmund obowiązuje do czerwca 2024 roku, to Norweg prawdopodobnie jeszcze tego lata zmieni klub. Wśród chętnych pojawiają się największe kluby świata, jak chociażby Manchester City, Bayern Monachium, PSG, Real Madryt czy FC Barcelona.

REKLAMA

Zobacz wideo To piłkarze stoją za buntem PZPN. Wiemy, kto był inicjatorem

Xavi o transferze Erlinga Haalanda: Nie widziałem zawodnika, który odmówiłby Barcelonie

Mimo poważnych problemów finansowych, to właśnie Duma Katalonii wydaje się być najbardziej zdeterminowana, aby sprowadzić Haalanda. W poprzednim tygodniu Xavi wraz z Jordim Cruyffem mieli wybrać się do Niemiec, aby odbyć rozmowę z napastnikiem. Xavi miał przedstawić Haalandowi cały projekt i namówić go na transfer do Barcelony.

FC Barcelona znalazła nowego stopera. Kolejny hitowy transfer za darmo

Aktualny szkoleniowiec wydaje się być mocno zaangażowany w sprowadzenie piłkarza. Na konferencji prasowej przed meczem Barcelony z Galatasaray w 1/8 finału LE jeszcze dolał oliwy do ognia w tej sprawie. - Nie widziałem zawodnika, który odmówiłby Barcelonie. Jeśli jest możliwość porozmawiać z jakimkolwiek piłkarzem, to można mu opowiedzieć o tym, co tutaj mamy, naszym stylu gry, treningach, dać mu znać, że to najlepszy klub, a miasto też jest cudowne - stwierdził ponownie zapytany o przyszłość Haalanda.

Chętni na norweskiego napastnika będą musieli zapłacić Borussii Dortmund 75 milionów euro, bo tyle wynosić będzie jego klauzula odstępnego. Kilka dni temu kataloński "Sport" informował, że Haaland mógłby liczyć na Camp Nou na pięcioletni kontrakt, który zapewniałby mu zarobki na poziomie 20 milionów euro rocznie.

Laporta zdumiewa słowami o Messim. "Nigdy nie chciałem tego zrobić"

Erling Haaland w obecnym sezonie jest trapiony przez kontuzje. Norweg w lutym nie rozegrał jeszcze ani jednego spotkania z powodu urazu mięśniowego. Łącznie od początku obecnych rozgrywek 21-latek wystąpił w 20 meczach, w których strzelił 23 bramki i zaliczył sześć asyst.