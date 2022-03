Laporta zdumiewa słowami o Messim. "Nigdy nie chciałem tego zrobić"

2021 rok był dla klubu ze stolicy Katalonii niezwykle intensywny. Zanim kibice zostali zaskoczeni informacją o pożegnaniu Leo Messiego, w marcu doszło do zmiany u sterów. Stanowisko prezydenta po Josepie Marii Bartomeu zajął Joan Laporta, przejmując klub w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Laporta nie żałuje odejścia Messiego

Przedłużenie umowy z Leo Messim na korzystnych dla klubowej kasy warunkach było jednym z pierwszych priorytetów Laporty po przejęciu klubu. Choć rozmowy trwały bardzo długo i praktycznie co chwilę dostarczały mediom różnych wniosków, ostatecznie operacja się nie powiodła. Barca nie była w stanie zatrzymać Argentyńczyka, który następnie przeniósł się do PSG jako wolny zawodnik.

Wracając do tamtych wydarzeń, Laporta otwarcie przyznał, że nie żałuje takiego obrotu spraw. - To najsmutniejsza decyzja, jaką musiałem podjąć. Nigdy nie chciałem tego zrobić, ale jednocześnie nie żałuję, że tak się stało. Klub zawsze jest na pierwszym miejscu. Musieliśmy postawić go ponad wszystko - nawet najlepszego gracza na świecie - powiedział.

Laporta wierzy w sukcesy

W dalszej części wypowiedzi prezydent FC Barcelony opowiedział, jakie były priorytety klubu zaraz po pożegnaniu się z Messim. - Wydawało się, że po odejściu Messiego nastąpi pustka, ale Barcelona idzie do przodu. Dzięki ciężkiej pracy i przemyślanym decyzjom możemy dać klubowi sukces - podsumował.

Joan Laporta nawiązywał między innymi do zatrudnienia Xaviego Hernandeza, które stało się faktem na początku listopada 2021 roku. Pod wodzą byłego znakomitego pomocnika "Duma Katalonii" rozegrała jak dotąd 21 meczów. 11 z nich wygrała, sześć zremisowała, a czterokrotnie przegrywała.