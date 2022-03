Kylian Mbappe zmienia klub. Dziennik "AS" potwierdza. "Dał słowo"

Sprzeczne sygnały wysyłają władze Paris Saint-Germain i hiszpańscy dziennikarze. - Kylian Mbappe ma naprawdę sporo do przemyślenia, myślę, że coraz bardziej chce zostać. To kwestia uczuć. Zrobimy wszystko, żeby zatrzymać go w Paryżu - powiedział Leonardo, dyrektor sportowy PSG cytowany przez "L'Equipe". Tymczasem dziennik AS uważa, że 23-letni napastnik czeka jedynie do końca sezonu, aby ogłosić sensacyjną przeprowadzkę.

Kylian Mbappe dogadał się z Florentino Perezem? "Dał słowo"

Hiszpanie podkreślają, że między Mbappe a PSG nie ma porozumienia od lata zeszłego roku. Już wtedy władze paryskiego klubu odrzuciły ofertę 180 mln euro złożoną przez Real Madryt. Wierzono, że 23-latek zostanie we Francji, jednak kolejne miesiące mijają, a informacji o przedłużeniu kontraktu brak.

Niepokój w Paryżu mogą wywołać kolejne doniesienia z Hiszpanii. Pablo Gallego z francuskiego dziennika "Le Journal du Real" poinformował, że Mbappe "dał słowo prezydentowi Realu Madryt, że w czerwcu bieżącego roku podpisze kontrakt z Los Blancos". Informacje te potwierdza dziennik AS, który pisze o "dżentelmeńskiej umowie" między piłkarzem a Florentino Perezem. "Relacje między nimi są płynne, a zerwanie tego zobowiązania byłoby, choć w mniejszym stopniu, rodzajem zdrady ze strony napastnika PSG" - dodaje dziennik.

Skoro obie strony doszły do porozumienia, dlaczego ani Real Madryt, ani Mbappe tego nie potwierdzą? W "AS-ie" czytamy, że napastnik nie chce podsuwać żadnych wskazówek, ponieważ stawia swój profesjonalizm ponad wszystko. Nie zrobi więc niczego, co mogłoby zaszkodzić Paris Saint-Germain w walce o upragniony tytuł Ligi Mistrzów. Podkreślmy, że w 1/8 finału rozgrywek rywalem paryżan jest Real Madryt. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną PSG 1:0 po bramce Kyliana Mbappe. Rewanż odbędzie się 9 marca.

Temat Mbappe w PSG wydaje się być także sprawą wagi państwowej, ponieważ według doniesień "The Timesa" zarówno Emmanuel Macron, jak i Nicolas Sarkozy mieli interweniować, żeby Mbappe zdecydował się pozostać w PSG. - Nie zamierzam tego ukrywać, nie mamy prawie żadnych kontaktów z Realem Madryt - mówił prezes Nasser Al-Khelaifi przed pierwszym meczem z Królewskimi w 1/8 finału Ligi Mistrzów.