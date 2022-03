Real i Barcelona walczyły o hiszpańskie talent. Decyzja już zapadła. Oficjalnie

Jeszcze w sezonie 2008/09 Racing Santander występował w Pucharze UEFA, ale od tamtej pory wiele się zmieniło. Racing występuje obecnie w Primera RFEF [trzeci poziom rozgrywkowy w Hiszpanii] i jest liderem tabeli, dzięki zdobyciu 50 punktów w 24 meczach. Najjaśniejszym punktem zespołu jest 18-letni Pablo Torre.

Ofensywny pomocnik zdobył sześć bramek i zanotował sześć asyst w tym sezonie. Nic dziwnego, że młodzieżowym reprezentantem Hiszpanii interesują się wielkie kluby. Początkowo dużo pisano o Realu Madryt, ale piłkarz trafi do Barcelony!

"Transfer 18-latka jest już bliski finalizacji. Torre ma zapisaną w kontrakcie klauzulę odstępnego wynoszącą 10 milionów euro, ale Barcelona stara się obniżyć cenę. Początkowo Torre ma dołączyć do Barcelony B, a dopiero w przyszłości ma stanowić o sile pierwszego zespołu" - pisał w piątek rano ESPN. Wieczorem klub oficjalnie potwierdził transfer. Okazuje się, że Barca zapłaci pięć milionów euro, ale kwota - dzięki bonusom - może wzrosnąć aż do 20 mln euro.

Ofensywny pomocnik dokończy ten sezon w Racingu. Do Barcy trafi dopiero 1 lipca.

Barcelona i Real walczą też o Haalanda

ESPN, powołując się na swoje źródła bliskie Barcelonie, informował też, że Erling Haaland miał być priorytetem dla Joana Laporty. Prezes Barcy ma jednak wątpliwości, czy klub w ogóle stać na taką transakcję, bo opłata transferowa i kilkuletni kontrakt napastnika mógłby kosztować klub ponad 350 milionów euro. I choć wydawało się, że faworytem do pozyskania Norwega jest Manchester City, to do wyścigu na poważnie dołącza się Real Madryt.