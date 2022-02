Ancelotti wyleci z Realu? Perez jest wściekły. I ma już plan na nowego trenera

Real Madryt przegrał we wtorek z PSG 0:1 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bohaterem spotkania w Paryżu był napastnik gospodarzy - Kylian Mbappe - który zdobył jedyną bramkę. No właśnie - jedyną - choć kolejnych okazji dla PSG nie brakowało. Real może mówić o sporym szczęściu i o tym, że w Paryżu przegrał tylko jednym golem. Bohaterem gości był ich bramkarz - Thibaut Courtois - który obronił kilka bardzo trudnych strzałów, w tym rzut karny wykonywany przez Lionela Messiego.

We wtorek Real był tylko tłem dla PSG. Goście oddali raptem trzy strzały, ale żaden z nich nie był celny! Dla porównania mistrzowie Francji oddali aż 22 strzały, w tym osiem celnych.

Styl gry zespołu w Paryżu miał rozjuszyć prezydenta Realu Madryt - Florentino Pereza. "The Independent" poinformował, że Hiszpan wściekł się na sposób gry drużyny Carlo Ancelottiego, dla którego rewanż w Madrycie ma być nawet meczem o zachowanie posady w klubie!

Perez wściekły na Ancelottiego

"Nie chcąc słuchać taktycznych argumentów dotyczących słabszych graczy, Perez oraz najważniejsi ludzie w klubie byli zszokowani tym, że Real nie oddał choćby jednego celnego strzału. Wszyscy mieli poczucie, że taka gra nie przystoi takiemu klubowi, a mecz w Paryżu uznano za jeden z najgorszych występów w Europie od lat" - czytamy w tekście znanego dziennikarza, Miguela Delaney'a.

W tekście czytamy też, że Perez ma już plan na zastąpienie Ancelottiego. Co ciekawe, następcą Włocha miałby zostać obecny trener PSG - Mauricio Pochettino. Mimo wygranej z Realem Madryt wydaje się, że dni Argentyńczyka w Paryżu są już policzone. Władze klubu nie są zadowolone ze stylu gry zespoły i tego, jak Pochettino nie potrafi poradzić sobie z gwiazdami - Mbappe, Neymarem i Messim.

Sporo wskazuje na to, że Argentyńczyk odejdzie z PSG latem, a jego miejsce zajmie były trener Realu - Zinedine Zidane. Pochettino, który wcześniej awansował z Tottenhamem do finału Ligi Mistrzów, miałby od razu przenieść się do Madrytu. Real musi być jednak bardzo czujny, bo o pozyskanie tego trenera ubiegać się też będzie Manchester United.

Pochettino, jeszcze jako zawodnik, spędził wiele lat w Hiszpanii, grając w Espanyolu. To właśnie w tym klubie Argentyńczyk zaczynał też karierę trenera.