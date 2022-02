Xavi uszczupla kadrę Barcelony. Dwóch zawodników wysłanych do rezerw

W zimowym okienku transferowym FC Barcelona dokonała trzech transferów do linii ofensywnej. Mowa o Ferranie Torresie z Manchesteru City, Adamie Traore z Wolverhampton oraz Pierre-Emericku Aubameyangu z Arsenalu. Cała trójka wzięła udział w wygranym 4:2 przez Barcelonę meczu z Atletico Madryt - wtedy zarówno Traore, jak i Torres zanotowali po jednej asyście.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak dziś wygląda Ze Roberto. WOW!

Media: Xavi wysłał dwóch piłkarzy do rezerw. Uszczuplanie kadry na derby z Espanyolem

Kataloński dziennik "Sport" informuje, że Xavi Hernandez wysłał Ferrana Jutglę oraz Ez Abde do rezerw Barcelony. Zawodnicy mają wspomóc drugą drużynę z Katalonii w ligowym spotkaniu z Linares. Po raz ostatni drużyna prowadzona przez Sergiego Barjuana wygrała w lidze 12 grudnia zeszłego roku w meczu z Atletico Baleares (3:1), przez co obecnie zajmuje 13. miejsce w tabeli trzeciej ligi hiszpańskiej. Zawodnicy zostali oddelegowani do treningów z rezerwami Barcelony już w czwartek.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

To zatem oznacza, że zarówno Ferran Jutgla, jak i Ez Abde nie będą brani pod uwagę przez Xaviego Hernandeza na najbliższy mecz przeciwko Espanyolowi. Hiszpańskie media przewidują, że w ataku Barcelony wyjdzie taki sam tercet, co przeciwko Atletico Madryt, czyli Adama Traore, Ferran Torres oraz Gavi. Na ten moment nie wiadomo, czy wysłanie obu napastników do rezerw to jednorazowa sytuacja, czy też mogą tam występować regularnie do końca sezonu.

Dzięki wygranej z Atletico Madryt Barcelona awansowała na czwarte miejsce w tabeli z 38 punktami. Niezmiennie liderem pozostaje Real Madryt z 53 punktami, który ma sześć punktów więcej od Sevilli oraz 13 punktów przewagi nad Realem Betis. FC Barcelona zagra z Espanyolem 13 lutego o godzinie 21:00.