Zachęcał do grupowego gwałtu, a teraz został trenerem kobiet. Fala protestów

- Ten sztab jest znakomity, ale nadal nam czegoś brakuje, czegoś, czego potrzebujemy. Musimy zrobić to, co chłopaki z Arandiny zrobili. Musimy wziąć dziewczynę, ale pełnoletnią, żeby nie wpakować się w kłopoty i załadować ją wszyscy razem. To podnosi morale sztabu i piłkarzy. Popatrzcie sobie na Arandinę, od razu awansowali – taką wiadomość audio swoim współpracownikom wysłał w 2018 roku Carlos Santiso, ówczesny trener młodzieży w Rayo Vallecano.

Skandaliczny "żart" trenera młodzieży. Teraz objął drużynę kobiet

Co zrobili "chłopaki z Arandiny"? Chodzi o sprawę z 2017 roku, kiedy trzech piłkarzy tego trzecioligowego klubu w wieku 24, 22 i 19 lat zaprosili do siebie 15-letnią dziewczynę. Mieli dokonać na niej zbiorowego gwałtu. Wszystkimi zajęła się prokuratura, a sąd okręgowy skazał ich na 38 lat więzienia. Jednak trzy miesiące później ich wyroki złagodzono. Jeden z nich został uniewinniony, drugi otrzymał trzy lata więzienia, a trzeci cztery lata.

Pod koniec stycznia klub ogłosił, że Carlos Santiso został nowym szkoleniowcem kobiecej drużyny Rayo Vallecano. Wywołało to gwałtowne protesty w zasadzie wszystkich. Przeciwko decyzji opowiedzieli się piłkarze i piłkarki Rayo, kibice, związek zawodowy piłkarzy, nawet członkowie sztabu szkoleniowego. Prezes Raul Martin Presa jednak problemu nie widzi, bo cała sprawa miała miejsce lata temu, a poza tym Santiso przeprosił. "Zatrudniamy profesjonalistów, nie ludzi" - powiedział Presa w rozmowie z radiem Cadena SER. Dodał, że nie zamierza wchodzić w kontrowersje, ani zwracać uwagi na jakąkolwiek presję medialną, by zwolnić trenera.

- Chcę przeprosić i publicznie wyrazić mój głęboki żal za niewybaczalny żart, który zrobiłem ponad cztery lata temu na prywatnej grupie na WhatsApp - żart, którego nigdy nie powinienem był robić. Czasami ktoś wygłasza komentarze bez złych intencji i nie zdając sobie sprawy z ich powagi. Ale kiedy ich słuchasz, to mówisz sobie: "nie można tak mówić". Pragnę zaznaczyć, że jestem osobą niekaraną i że od 15 lat pracuję nad rozwojem młodych piłkarzy w nienaganny sposób. Chcę zakończyć tę sprawę, ponownie przepraszając wszystkich, którzy poczuli się urażeni słuchając tego nagrania, o którym powtarzam, że czuję się bardzo zawstydzony i bardzo mi przykro. Z tego powodu błagam całą opinię publiczną, aby spróbowała udzielić mi przebaczenia, które udzieliło mi Rayo Vallecano, aby nie zostać zniszczonym jako istota ludzka – tak brzmiało oświadczenie trenera opublikowane na stronie klubu.

Kobieca drużyna Rayo Vallecano jest ostatnią drużyną ligi. Po 17 spotkaniach zgromadziła zaledwie pięć punktów.

