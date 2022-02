Lewandowski trafił na okładkę. Hiszpanie pewni. "W końcu jest w zasięgu"

"Byłbym szczęśliwy, gdyby wszyscy trzej kariery zakończyli w naszym klubie. I na razie zakładam, że tak właśnie się stanie" - powiedział Herbert Hainer, prezydent Bayernu na temat "Super Trio" (Lewandowski, Mueller, Neuer) w rozmowie z Bild TV. "Robert jest 'polisą ubezpieczeniową' Bayernu. Oczywiście, zrobimy wszystko, aby został z nami jak najdłużej" - dodał Oliver Kahn. Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku i za około 11 miesięcy będzie mógł już rozmawiać z dowolnym klubem nt. nowej umowy.

Hiszpański dziennik "AS" umieścił Roberta Lewandowskiego na okładce środowego wydania. "Lewandowski jest w zasięgu" - napisał dziennik w tytule. Tamtejsi dziennikarze uważają, że reprezentant Polski oraz jego otoczenie może wykorzystać sytuację Erlinga Brauta Haalanda, który znacznie się oddalił od Realu Madryt. Operacja z norweskim napastnikiem wydaje się być niewykonalna dla Realu latem tego roku, dlatego Lewandowski jest dla klubu odpowiednią alternatywą.

"Lewandowski cały czas jest stanowczy i pozostawia sobie możliwość, żeby zakończyć karierę w Realu Madryt. Ludzie wokół niego znów widzą, że takie możliwości faktycznie istnieją" - dodaje "AS". Hiszpanie uważają, że Robert Lewandowski nie zamierza przedłużać wygasającego kontraktu z Bayernem Monachium i odrzuca każdą ofertę od mistrzów Niemiec. "Jeśli Polak będzie chciał odejść, w co wątpię, to 60 mln euro jest absolutnym minimum. Bayern oczekuje jednak 80" - mówił Sport.pl Christian Falk, szef piłkarskiego działu "Bilda".

Robert Lewandowski obecnie zarabia 23 mln euro za sezon i jest jedynym zawodnikiem Bayernu, który zarabia powyżej 20 mln. Dziennik "AS" uważa, że Lewandowski może być gotowy obniżyć swoje wymagania finansowe, żeby tylko dołączyć do Realu Madryt. Robert Lewandowski trafił w 44. minucie meczu z RB Lipsk (3:2), przez co zanotował swoje 301. trafienie w Bundeslidze oraz 599. w całej karierze. Napastnik po 20 meczach ma już 24 strzelone gole i ma sześć bramek więcej od Patrika Schicka, występującego w Bayerze Leverkusen. Kolejna okazja na powiększenie dorobku w sobotę w meczu z VfL Bochum.