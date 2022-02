FC Barcelona chciała się go pozbyć za wszelką cenę. Nagły zwrot ws. Dembele

FC Barcelona niemal całkowicie go przekreśliła. Grożono mu, że jak zostanie, to nie będzie grał. Słyszał, że nie ma przyszłości także od trenera. Hiszpańskie media piszą jednak, że sytuacja Ousmane Dembele może się diametralnie zmienić. Potwierdzają to słowa Xaviego Hernandeza, który jakby zmienił zdanie.

