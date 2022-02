Media: FC Barcelona zapłaciła miliony za transfer, którego nie było

Trwa śledztwo ws. działań byłego prezydenta FC Barcelony Josep Marii Bartomeu, któremu zarzuca się liczne nieprawidłowości finansowe przy rządzeniu katalońskim gigantem. Radio RAC1 poinformowało, czego dotyczy jeden z zarzutów.

Katalońskie media: Barcelona zapłaciła za transfer, do którego nie doszło

Według katalońskiej rozgłośni, FC Barcelona w 2019 roku zapłaciła Atletico Madryt aż 15 milionów euro za prawo pierwokupu obrońcy klubu ze stolicy Hiszpanii - Urugwajczyka Jose Marii Gimeneza. Miał być on alternatywą dla Matthijsa De Ligta, który ostatecznie zdecydował się na Juventus.

Część tych pieniędzy Barcelona miała przelać na konto Atletico, a około 5 milionów euro "przepadło" w rozliczeniu za transfer w odwrotnym kierunku innego Urugwajczyka, Luisa Suareza, w 2020 roku.

Do transferu Jose Marii Gimeneza do Barcelony jednak nigdy nie doszło. Barcy zwyczajnie nie stać było na zapłacenie około 80 milionów euro, których życzyło sobie Atletico za swojego defensora. To oznacza, że Barcelona w osobie Bartomeu straciła wspomniane 15 milionów bezpowrotnie.

Nie da się ukryć, że w takich okolicznościach nie jest dziwnym, że FC Barcelona aktualnie zmaga się z miliardowymi długami.