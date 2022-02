Zwrot akcji ws. Dembele. Francuz może dostać niesamowitą okazję

Umowa francuskiego skrzydłowego wygasa 30 czerwca tego roku. Od dłuższego czasu władze klubu naciskały, by 24-latek podpisał nowy kontrakt. Dembele odmówił z powodu proponowanej wysokości pensji.

Zamieszanie z przyszłością Dembele

Z uwagi na brak zdecydowanie ze strony Francuza, podczas zimowego okienka transferowego Dembele był siłą wypychany z klubu. Jeszcze 31 stycznia pojawiły się szanse na to, że skrzydłowy przeniesie się do Premier League, ale ostatecznie do transferu nie doszło.

Okazało się, że zgody na przenosiny do Anglii nie wyraził sam Dembele, o czym powiedział Joan Laporta. Prezes klubu ujawnił, że w ostatnim dniu okienka rzeczywiście pojawiła się możliwość sprzedaży francuskiego skrzydłowego do Premier League.

Dembele wróci do kadry meczowej?

Z uwagi na ostatnie wydarzenia wydawało się, że pozostałą część obecnego sezonu Ousmane Dembele spędzi na trybunach, co zapowiadał sam Joan Laporta. Teraz jednak sytuacja ma ulec zmianie. Nie tak dawno prezes Barcy zapowiadał, że ostateczna decyzja co do zawodnika należy do trenera Xaviego.

Hiszpański dziennik "AS" przekazał, że do trener FC Barcelony zamierza korzystać ze skrzydłowego w najbliższych miesiącach. Xavi miał stwierdzić, że pozostawienie Francuza na trybunach wyrządziłoby klubowi więcej szkody niż pożytku. W czwartek spotkał się nawet z prezesem klubu, aby przedyskutować temat Francuza. Niewykluczone zatem, że 24-latek znajdzie się w kadrze meczowej na najbliższe ligowe starcie z Atletico Madryt.

W obecnym sezonie Ousmane Dembele rozegrał zaledwie 11 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Od początku pobytu w Katalonii wystąpił z kolei w 129 spotkaniach (31 bramek, 23 asysty). Aż 102 mecze opuścił z kolei z powodu urazów.