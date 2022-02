Messi doradza Barcelonie i odradza. Xavi rezygnuje z transferu

FC Barcelona rozpoczęła w zimowym oknie transferowym rewolucję kadrą. Jednym z pomysłów jest sprowadzanie zawodników, którzy przeszli przez słynną szkółkę La Masię, ale z różnych powodów nie zaistnieli w pierwszym zespole. Tak było chociażby w przypadku wypożyczonego z Wolverhampton Adamę Traore.

Rozważany do klubu miał być także Xavi Simons, który dwa i pół roku temu trafił do Paris Saint-Germain. Ofensywny pomocnik zdążył już zadebiutować w paryskim klubie, ale na razie odgrywa w nim marginalną rolę W tym sezonie zagrał łącznie 30 minut w dwóch meczach Ligue 1, rozegrał także trzy mecze w Pucharze Francji.

Jego kontrakt z PSG wygasa 30 czerwca 2022 roku, więc transfer do Barcelony nie wiązałby się z dużym wydatkiem. Władze klubu przez długi czas były poważnie nim zainteresowane, ale sprawa ucichła po tym, jak Leo Messi miał odradzić im sprowadzenie Simonsa. Według "Nacional" Argentyńczyk, który trenuje z nim na co dzień, stwierdził, że pomocnik nie poczynił oczekiwanego progresu. Messi miał przekazać tę informację bezpośrednio Xaviemu Hernandezowi podczas wspólnej kolacji z okazji urodzin nowego trenera Barcelony.

Przyszłość Simonsa stoi więc pod znakiem zapytania, bo choć PSG chciałoby przedłużyć z nim kontrakt, to obie strony mogą nie dogadać się w kwestii zarobków Hiszpana. Wydaje się jednak, że alternatywna w postaci przejścia do Barcelony jest już nierealna.

Xavi Simons ma w tym momencie 18 lat. Do La Masii trafił w 2010 roku i do lipca 2019 roku trenował w grupach młodzieżowych Barcelony. Później trafił do PSG. W pierwszym zespole mistrzów Francji zagrał łącznie siedem spotkań.