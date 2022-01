Barcelona nie zdążyła z Aubameyangiem przed zamknięciem okna. Ale to nie koniec

FC Barcelona ruszyła do ofensywy w zimowym oknie transferowym. Najpierw ściągnięto Ferrana Torresa z Manchesteru City, a przed kilkoma dniami wypożyczono Adamę Traore z Wolverhampton. Według doniesień medialnych "Duma Katalonii" sfinalizowała również transfer Pierre'a-Emericka Aubameyanga. Gabończyk przeniesie się do Barcelony na zasadzie wolnego transferu już po zamknięciu okna transferowego. Na rozwiązaniu obowiązującego do czerwca 2023 kontraktu Arsenal zaoszczędzi 29 milionów funtów.

FC Barcelona potwierdza sensacyjny powrót. "Jestem bardzo szczęśliwy"

Barcelona wkrótce ogłosi Aubameyanga. Zamknięte okno to nie przeszkoda

Transferowi Aubameyanga towarzyszyło wielkie zamieszanie. Około godziny 17 w poniedziałek pojawiły się informacje, jakoby długo wyczekiwany transfer miał zakończyć się fiaskiem, gdyż kluby nie dogadały się pomiędzy sobą w kwestii podziału pensji piłkarza. Arsenal stwierdził, że nie zamierza mu nic płacić i wszystko zależy od tego, czy piłkarz porozumie się z Barceloną. Choć piłkarz nie pojawił się na testach medycznych zaplanowanych około godziny 19:00, to strony w końcu doszły do porozumienia.

Barcelona nie ogłosiła jeszcze transferu, a okno transferowe się zamknęło. To nie oznacza jednak, że Aubameyang został na lodzie. Według katalońskiego "Sportu" Barcelona oficjalnie ogłosi pozyskanie piłkarza już po zamknięciu okna. Transfer dojdzie do skutku, ponieważ Gabończyk ma rozwiązać umowę z Arsenalem i dołączyć do Barcelony jako wolny zawodnik.

Pierre-Emerick Aubameyang trafił do Arsenalu w 2018 roku za 63,5 milionów euro z Borussii Dortmund gdzie był gwiazdą i ostatnim zawodnikiem, który potrafił w jednym sezonie Bundesligi strzelić więcej niż Robert Lewandowski. W tym sezonie rozegrał 14 meczów w Premier Leauge, w których strzelił cztery gole. Gabończyk stał się utrapieniem Arsenalu. Na boisku zawodził, ale miał problemy również z dyscypliną.

Prokuratura rozpoczyna śledztwo ws. działania na niekorzyść FC Barcelony

"Spóźnienia, imprezy, łamanie zaleceń sanitarnych, kłótnie o pieniądze, malaria, koronawirus, a do tego choroba mamy. Gabończyk ma pecha, ale znacznie częściej sam prosi się o kłopoty. Jedynym wspomnieniem po jednym z najlepszych napastników świata - ostatnim, który w Bundeslidze potrafił strzelić więcej goli od Roberta Lewandowskiego - jest jego gigantyczna pensja" – tak pisał o nim Dawid Szymczak na Sport.pl.