Kompletne zamieszanie z transferem Aubameyanga. Są najnowsze szczegóły

FC Barcelona ruszyła do ofensywy w zimowym oknie transferowym. Najpierw ściągnięto Ferrana Torresa z Manchesteru City, a przed kilkoma dniami wypożyczono Adamę Traore z Wolverhampton. Duma Katalonii prawdopodobnie sfinalizuje w ostatnich godzinach okna transferowego przejście Pierre'a-Emericka Aubameyanga.

FC Barcelona coraz bliżej sprowadzenia Pierre'a Emericka Aubameyanga

W poniedziałek rano informowaliśmy o tym, że Gabończyk, który został odstawiony na boczny tor przez Mikela Artetę w Arsenalu, może trafić do Barcelony. Około godziny 17 pojawiły się informacje, jakoby długo wyczekiwany transfer miał zakończyć się fiaskiem, gdyż kluby nie dogadały się pomiędzy sobą w kwestii podziału pensji piłkarza. Arsenal stwierdził, że nie zamierza mu nic płacić i wszystko zależy od tego, czy piłkarz porozumie się z Barceloną. Choć piłkarz nie pojawił się na testach medycznych zaplanowanych około godziny 19:00, to strony w końcu doszły do porozumienia.

Według angielskich mediów Gabończyk przeniesie się do Barcelony na zasadzie wolnego transferu. Na rozwiązaniu obowiązującego do czerwca 2023 kontraktu Arsenal zaoszczędzi 29 milionów funtów.

Z Hiszpanii również dochodzą głosy, że cała transakcja jest coraz bliżej finalizacji. - Aubameyang? Wygląda na to, że wszystko jest dobrze - powiedział wiceprezes Barcelony Rafa Yuste, a Laporta chwalił dyrektora sportowego klubu Alemanego za to, że ten "czyni cuda". Na razie nie są znane szczegóły kontraktu Gabończyka. Według katalońskiego "Sportu" napastnik podpisze półtoraroczny kontrakt. Przez pierwsze pół roku otrzymywać będzie niższe wynagrodzenie niż przez resztę jego obowiązywania.

Wydaje się także, że transakcja nie wysypie się na ostatniej prostej również ze względów formalno-prawnych. "COPE" podało, że La Liga zezwoliła Barcelonie na rejestrację Aubameyanga niezależnie od przyszłości Dembele. W ostatnich godzinach francuski skrzydłowy miał być kuszony przez Tottenham, ale ostatecznie najbliższe półrocze spędzi w Barcelonie. Według Gerarda Romero około godziny 22:00 zaczęły się testy medyczne piłkarza.

Pierre-Emerick Aubameyang trafił do Arsenalu w 2018 roku za 63,5 milionów euro. W tym sezonie rozegrał 14 meczów w Premier Leauge, w których strzelił cztery gole.