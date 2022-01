FC Barcelona potwierdza sensacyjny powrót. "Jestem bardzo szczęśliwy"

Zagraniczne media zapowiadały ten transfer od kilku dni. Mówiono o możliwości podpisania kontraktu z piłkarzem dopiero po odejściu Ousmane Dembele, a tymczasem Adam Traore został już przedstawiony jako nowy piłkarz FC Barcelony. Zgodnie z ustaleniami 26-latek wrócił do Hiszpanii na mocy wypożyczenia do końca bieżącego sezonu, jednak Katalończycy zawarli w umowie z Wolverhampton możliwość transferu definitywnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Adama Traore oficjalnie w FC Barcelonie. Sensacyjny powrót po latach

"Blaugrana będzie płacić pensję zawodnikowi" - czytamy na oficjalnej stronie FC Barcelony. Adama Traore urodził się w styczniu 1996 roku w Hospitalet de Llobregat pod Barceloną. Do klubu dołączył mając zaledwie 8 lat. Według relacji bardzo szybko się rozwijał i występował w starszych rocznikach. Napastnik zadebiutował w barwach FC Barcelony w 2013 roku. Na boisku zmienił Neymara. Zagrał kilka minut w starciu w La Liga z Granadą.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Traore ma także na swoim koncie debiut w Lidze Mistrzów. Hiszpan zagrał w meczu z Ajaksem Amsterdam (2013), a pierwszego gola dla FC Barcelony strzelił w meczu Pucharu Króla z Huescą. Klubowe media w atutach zawodnika wymieniają siłę i tempo. "Jest uważany za jednego z najlepszych dryblerów w europejskim futbolu. W ostatnich kilku sezonach przewodził w rankingach pod względem dryblingów, pokazując swoją zdolność do pokonywania obrońców i przedostawania się do linii końcowej" - czytamy.

Wygląda jak bestia, biega jak Bolt. Rywale są przerażeni nowym piłkarzem Barcelony

Adama Traore opuścił Hiszpanię w 2015 roku. Trafił do Aston Villi, gdzie spędził zaledwie rok. Klub sprzedał go do Middlesbrough, a dwa lata później 26-latek przeszedł do Wolverhampton, gdzie spędził ostatnie lata. Wg. portalu Transfermarkt.de rozegrał w klubie 154 mecze, w których strzelił 11 goli i zanotował 18 asyst.