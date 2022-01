Prokuratura rozpoczyna śledztwo ws. działania na niekorzyść FC Barcelony

FC Barcelona wraca powoli do normalności po ogromnym kryzysie, w który została wpędzona przez poprzedni zarząd. Niegospodarność byłego prezydenta Josepa Marii Bartomeu i jego ludzi sprawiła, że klub popadł w problemy finansowe na niespotykaną skalę. Suma wszystkich długów klubu przekroczyła barierę miliarda euro, co przyczyniło się także do sporego upadku pod względem sportowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Biznes Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie! "Świątynia sportu"

Barcelona w tym sezonie po raz pierwszy od ponad 20 lat nie wyszła z grupy Ligi Mistrzów, a w lidze jest obecnie dopiero na piątym miejscu z aż 15 punktami straty do prowadzącego Realu Madryt. W klubie zatrudniono jednak nowego trenera, którym został były gwiazdor klubu - Xavi Hernandez i sama gra drużyny wygląda zdecydowanie lepiej. Hiszpan wraz z dyrektorem sportowym Mateu Alemanym przeprowadza gruntowną rewolucję w drużynie.

Prezes PZPN potwierdza: dokonałem wyboru najlepszego z możliwych

Prokuratura rozpoczyna śledztwo ws. Bartomeu. Audyt wykazał liczne nieprawidłowości

Zdecydowane działania prowadzi także nowy prezydent Joan Laporta, który nie zamierza odpuszczać poprzedniemu zarządowi. Jak poinformował kilka dni temu dziennik "Marca" nowy szef zarządził zewnętrznej firmie przeprowadzenie dokładnego audyty w klubie, który wykazał ogromną liczbę nieprawidłowości w działaniu ekipy Bartomeu.

Wśród nich pojawiły się czyny o znamionach przestępstwa w związku, z czym poinformowana o nich została prokuratura, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. Badane są to m.in sprawa prowizji w wysokości 10 mln euro za podpisanie jednej z umów sponsorskich, czy kwestia nieprawidłowości przy projekcie "Espai Barca", którego głównym elementem jest przebudowa Camp Nou.

Oficjalnie: Fiorentina ma nowego napastnika. Poważny rywal dla Piątka. Milik musi obejść się smakiem

Prokuratura ma więc teraz sześć miesięcy na zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami w sprawie i podjęcie decyzji w kwestii ewentualnych zarzutów dla Bartomeu i jego współpracowników. Były prezydent Barcelony nie czuje się jednak winny, i dał do zrozumienia w rozmowach z dziennikarzami, że jest absolutnie spokojny.