Real Madryt szykuje się do rewolucji. Trzy gwiazdy odejdą za darmo

Real Madryt nie zrobił jeszcze żadnego ruchu w zimowym okienku transferowym i na dwa dni przed jego zakończeniem nic nie wskazuje, aby sytuacja miała się zmienić. Władze wicemistrza Hiszpanii uznały, że drużyna z nowym trenerem Carlo Ancelottim na czele spisuje się dobrze, więc póki co kolejne wzmocnienia nie są potrzebne. W końcu Real z bezpieczną przewagą przewodzi w LaLiga oraz bez problemu wyszedł z grupy w Lidze Mistrzów.

Sytuacja ma się natomiast znacząco zmienić po zakończeniu sezonu. W letnim okienku transferowym można się już spodziewać zdecydowanych ruchów. Chodzi tutaj przede wszystkim o pozbycie się z drużyny kilku zawodników niespełniających pokładanych w nim oczekiwań, którym kończą się kontrakty. Według informacji przekazywanych przez dziennik "Marca" chodzi tutaj przede wszystkim o trójkę - Gareth Bale, Marcelo i Isco.

- Bale, Isco, Marcelo - tej trójce kończą się kontrakty. Na koniec sezonu dojdzie do ich pożegnania - czytamy na łamach "Marki". Hiszpański dziennikarz Jose Luis Diaz podał, że sprzedaż tych trzech zawodników była głównym celem Realu na zimowe okienko, ale do klubu nie wpłynęła żadna satysfakcjonująca oferta. Oznacza to, że władze klubu ze stolicy Hiszpanii straciły ostatecznie szanse na zarobienie na nich jakichkolwiek pieniędzy. Cała trójka latem pożegna się z Santiago Bernabeu za darmo.

Gareth Bale w ciągu kilku ostatnich sezonów nie potrafił przekonać do siebie Zinedine'a Zidane'a i ta sytuacja nie zmieniła się także w przypadku Ancelottiego. Walijczyk w tym sezonie rozegrał zaledwie trzy spotkania, na co wpłynęły także oczywiście kolejne kontuzje i zakażenie koronawirusem. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Isco, który pomimo początkowych nadziej związanych z włoskim szkoleniowcem, spędził w pierwszej połowie sezonu tylko 247 minut na boisku. Marcelo natomiast przegrywa zdecydowanie walkę o miejsce w drużynie z Ferlandem Mendym, choć po ostatnim triumfie w Superpucharze stał się najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii klubu.