Gareth Bale pozamiatał w Realu Madryt. "Pogrom. Wymiata"

Jeżeli wierzyć zachwytom dziennikarzy telewizji "El Chiringuito", to Gareth Bale jest absolutnym fenomenem. Piłkarz słynął ze swojej siły oraz prędkości, co udowadniał niejednokrotnie na boisku. Ale nie bez powodu pisze się o tym w czasie przeszłym, bo choć wydawało się, że wypożyczenie do Tottenhamu w ostatnim sezonie poprawi jego formę, Walijczyk wciąż zawodzi.

Gareth Bale najlepszy na testach Realu Madryt. Imponujące wyniki Walijczyka

W bieżącym sezonie Bale był dyspozycyjny tylko na początku rozgrywek La Liga. Walijczyk zagrał w pierwszych trzech kolejkach. W meczu z Alaves spędził na murawie 68 minut, z Levante zaledwie dziewięć minut mniej, a w swoim ostatnim spotkaniu w tym sezonie grał przez 66 minut. W tym czasie strzelił jednego gola. W starciu 4. kolejki z Celtą Vigo - 12 września 2021 roku - już nie zagrał. Od tamtego czasu zmagał się z kontuzjami kolana, łydki, pleców i przechodził koronawirusa.

Gareth Bale pauzował więc przez ponad pięć miesięcy. Gdy wrócił do treningów z drużyną, zrobił jednak furorę. "Bale rozgromił testy fizyczne w Realu Madryt. On w tych testach wymiata rok po roku. Żaden piłkarz nie jest w stanie osiągnąć takich wyników, jak on" - piszą dziennikarze.

Braku gry i regularnych treningów nie widać po wynikach Bale'a, ale kibice słusznie zauważyli różnicę w budowie piłkarza. Niegdyś bardzo silny fizycznie, z potężnymi nogami ,rozpychał się na boisku. Tymczasem zdjęcia z testów ukazują, jak zmieniło się ciało 32-latka. Czy pozytywne wyniki sprawią więc, że Bale wróci do gry? Nie wiadomo. Nie wiemy, jaki plan dla piłkarza przygotował Carlo Ancelotti, klub również nie zamieścił na swojej stronie żadnej informacji w tej sprawie.

Bale wcześniej:

Bale teraz:

Angielskie media podają jednak, że to być może ostatni sezon Bale'a w karierze. Wówczas kończy się jego aktualny kontrakt z Realem Madryt. 32-latek stawia jednak jeden warunek odejścia na emeryturę. Stanie się tak, jeżeli reprezentacja Walii nie awansuje na mistrzostwa świata w Katarze.

Gareth Bale trafił do Realu Madryt we wrześniu 2013 roku. W ich barwach rozegrał do tej pory łącznie 254 mecze, w których strzelił 106 bramek i zanotował 67 asyst.