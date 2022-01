Stadion Camp Nou może zmienić nazwę! FC Barcelona jest gotowa

Według informacji przekazanych przez "Catalunya Radio" i "Mundo Deportivo" kataloński klub będzie miał nowego głównego sponsora.

"FC Barcelona negocjuje umowę sponsorską ze Spotify" - czytamy na łamach dziennika. Jeśli umowa ze Spotify zostanie definitywnie sfinalizowana, szwedzka firma muzyczna online będzie nie tylko głównym sponsorem na koszulkach klubu, ale również zapłaci za "prawa do tytułu" Camp Nou. W związku z tym Spotify będzie mogło wprowadzić na rynek nową nazwę stadionu, które zostanie przemianowany na Camp Nou Spotify.

Camp Nou będzie mieć nową nazwę? Klub jest gotowy zaakceptować ofertę

"Czas trwania tego kontraktu nie będzie długoterminowy, jak chciałaby FC Barcelona, ale w ramach tej umowy Spotify jest zainteresowane "prawami do tytułu" na stosunkowo krótki okres" - czytamy dalej.

Szwedzka firma Spotify zarządza najczęściej używaną na świecie aplikacją do odtwarzania muzyki strumieniowej online.

Barça wcześniej rozważała zawarcie tego rodzaju umowy na minimum 15 lat, a maksymalnie na 30, dopóki nie znajdzie firmy gotowej zapłacić satysfakcjonującą kwotę za "prawa do tytułu". FC Barcelona jest gotowa zaakceptować ofertę szwedzkiej firmy.

Negocjacje jeszcze nie zakończyły się, ale według "MD" umowa umowa opiewałaby na około 60-65 mln euro.

Będzie przebudowa Camp Nou. Nowy projekt "Espai Barca"

W październiku 2021 roku FC Barcelona pochwaliła się właśnie w mediach społecznościowych wizualizacją przebudowy Camp Nou, która ma rozpocząć się w 2022 roku.

Projekt pod nazwą "Espai Barca" zakłada przede wszystkim zadaszenie Camp Nou. Obiekt ma się stać również zdecydowanie bezpieczniejszy i bardziej przystępny dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano też m.in. nowe loże, instalacje paneli słonecznych czy systemu odzyskiwania wody deszczowej. W jego ramach ma powstać również nowa hala Palau Blaugrana, na której swoje mecze będą rozgrywać między innymi koszykarze czy piłkarze ręczni. W planach jest również budowa małego lodowiska i parkingu dla autokarów. Realizacja całego projektu ma pochłonąć 1,5 mld euro, z czego sama przebudowa Camp Nou pochłonie ok. 900 mln euro.

Stadion Camp Nou powstał w 1957 roku. Jego trybuny mieszczą dokładnie 99 354 osób, czyniąc go największym piłkarskim stadionem w Europie i jednym z największych na świecie. Niestety od czasu powstania nie doczekał się przebudowy, a jedynie drobnych modernizacji, przez co jego stan pozostawia wiele do życzenia. W ujawnionym w 2021 roku raporcie wyliczono aż 44 usterki zagrażające zdrowiu kibiców.